- Un puternic incendiu care a cuprins noaptea trecuta o gospodarie a pus pe jar un cartier intreg din Piatra Neamt, informeaza Observator TV.Focul ardea atat de tare incat pompierii au sosit la fata locului cu patru autospeciale. Flacarile amenintau sa se extinda la mai multe locuinte si chiar la o biserica…

- Un incendiu puternic ameninta cinci localitati din nordul Italiei. Cinci sute de oameni au fost evacuati din regiunea Toscana. Autoritatile au confirmat ca nu exista victime. Focul a izbucnit intr-o zona impadurita si s-a extins din cauza vantului puternic.

- 60 de oameni au fost evacuati dintr-un bloc din Petrila, judetul Hunedoara, in care a izbucnit un incendiu. Sase persoane au ajuns la spital, din cauza intoxicatiei cu fum, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Autoritatile americane au dispus evacuarea a peste un milion de persoane din Carolina de Sud si Virgina din cauza uraganului Florence, care ar putea fi cea mai puternica furtuna care a lovit vreodata regiunea, scrie The Guardian, conform news.ro.Uraganul Florence, care va ajunge joi in SUA…

- Pompierii din Marghita au fost anunțați in jurul orei 10:30 și, cand au ajuns la fața locului, arderea era generalizata, spune mr. Camelia Ro;ca, purtator de cuvant la Inspectoratul pentru Situații in Urgența Crișana Bihor, la „o magazie construita din material lemnos in care erau depozitate…

- 20 de oameni au fost evacuati dupa ce un incendiu puternic a izbucnit duminica dimineața la un azil de batrani din Arad. La fața locului s-au deplasat imediat pompierii care au actionat cu trei autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare ușoara, doua autospeciale SMURD, 14 subofițeri…

- Canicula din ultima perioada a provocat un incendiu de vegetatie in sudul Spaniei. 22 de oameni au fost evacuati pana acum. Autoritatile au mobilizat in jur de 120 de pompieri in lupta cu flacarile. Focul a pornit in apropierea unui sat din regiunea Huelva.

- Orasul chinez Shanghai a fost maturat de curentii taifunului Ampil. Autoritatile au evacuat din calea urgiei aproape 200 de mii de oameni care locuiesc in zonele joase, printre care pescari sau lucratori de coasta. Ei au fost cazati in scoli sau pe stadioane.