Incendiu violent la o fabrica de mobila. Mai multe echipaje de pompieri intervin. Patru hale, cuprinse de flacari

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi seara, la acoperisul unei fabrici de mobila din municipiul Targoviste, arderea manifestandu-se la nivelul a patru hale, pe o suprafata de aproximativ 10.000 de metri patrati. Deocamdata nu sunt anuntate victime, potrivit IGSU.

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri seara, la un imobil din zona baracilor din Cernavoda, judetul Constanta, flacarile manifestandu-se pe 600 de metri patrati si existand pericol de propagare, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). O femeie a fost expusa la fum, fiind…

- Este alerta la Spitalul Judetean Satu Mare unde un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la subsolul cladirii. Din primele informatii incendiul de la subsolul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare a fost provocat de un scurtcircuit intr o incapere ce are destinatia de croitorie, a declarat purtatorul…

- Pompierii continua, marti dupa-amiaza, interventia pentru stingerea incendiului izbucnit. in urma cu mai bine de cinci ore, la un depozit de dezmembrari auto din Craiova. Ei au suplimentat la un moment dat fortele de interventie. Suprafata afectata depaseste 1.500 de metri patrati, dar nu exista…

- Cu ocazia Zilei Internationale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovita organizeaza in zilele de 12 si 13 octombrie 2018, in intervalul orar 10:00 – 14:00, Ziua Portilor Deschise si puncte de informare preventiva in toate subunitatile…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu la groapa de gunoi din cartierul Tintea din localitatea Baicoi. Potrivit ISU Prahova la fata locului intervine o autospeciala de stingere…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” Braila recruteaza candidati pentru concursul de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti , sesiunea ianuarie 2019.

- Iadul s-a dezlanțuit azi-noapte la Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, unde s-a aprins focul. In ciuda eforturilor uriașe, lacașul a fost distrus de cel mai mare incendiu din Oradea, din ultimii ani, așa cum au anunțat autoritațile. Din fericire, nu s-au intregistrat victime, potrivit Inspectoratului…