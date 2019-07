Incendiu violent la o centrală din Moscova. Cel puțin 11 răniți Cel putin 11 persoane au fost ranite joi intr-un incendiu de proportii izbucnit la o centrala electrica din regiunea Moscovei, au anuntat responsabili si media ruse, citate de Reuters si EFE. Focul de la centrala termoelectrica 27 din nord-estul capitalei ruse a cuprins o suprafata de 800 de metri patrati si, potrivit unui martor ocular, flacarile ajungeau si la 50 de metri inaltime. Ministerul pentru situatii de urgenta a indicat pentru Interfax ca 11 persoane au fost ranite, in timp ce Ministerul rus al Sanatatii a informat ca sase persoane au suferit arsuri de gradul 1 si 2. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

