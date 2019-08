Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit marți dupa-amiaza, in Buzau, la un depozit de material feroase și produse reciclabile, aflat la ieșirea din municipiu. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aprox.3000 mp, cu degajari mari de fum. Mașinile de stingere au fost suplimentate cu alte 2 echipaje de la ISU…

- UPDATE: Incendiul s-a produs la un depozit de materiale feroase și produse reciclabile (mase plastice), aflat la ieșirea din municipiu "Incendiul se manifesta pe o suprafața de aprox.3000 mp, cu degajari mari de fum. Pentru eficientizarea misiunii de raspuns și limitarea pericolului de extindere…

- In perioada 15- 26.07.2019, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o serie de controale referitoare la modul de respectare a prevederilor legale in ceea ce priveste conformitatea, comercializarea si modul de etichetare al produselor alimentare comercializate sub forma…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare now casting cod galben de vreme severa, valabila de maine, 03 august, ora 09 03 august, ora 21. Potrivit ANM, in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul si nord estul Munteniei si local in zona montana vor fi perioade cu instabilitate…

- Teleorman – Cod galben de instabilitate atmosferica in Eveniment / on 23/07/2019 at 11:46 / O atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana la ora 23:00, a fost emisa de ANM, marti, vizate fiind 22 de judete si Municipiul Bucuresti. Astfel, in intervalul orar 12:00…

- Teleorman – Avertizare Cod portocaliu de vijelii, grindina si averse torentiale in Eveniment / on 03/07/2019 at 15:47 / Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu, valabila in intervalul 03 iulie, ora 10 – 04 iulie, ora 03, fenomenele vizate fiind intensificari…

- Pentru 18 județe din țara și pentru Capitala, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, atenționare cod portocaliu de ploi și grindina, valabila pana joi noaptea. Potrivit ANM, in județele Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Ilfov, Vrancea,…

- Pentru 18 judete din tara si pentru Capitala, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, atentionare Cod portocaliu de ploi si grindina, valabila pana joi noaptea. Potrivit ANM, in judetele Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Vrancea,…