- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Brasov au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru a stinge un incendiu izbucnit la o vila din localitatea Sohodol. La fata locului au intervenit 3 autospeciale cu apa si spuma doua de la Zarnesti si una de…

- Nouasprezece persoane au fost ranite, dintre care doua in urgenta absoluta, intr un incendiu violent care a distrus in noaptea de miercuri spre joi un imobil rezidential din centrul orasului Toulouse, a declarat serviciul de pompieri pentru AFP, informeaza Agerpres.roCladirea cu patru etaje, partial…

- Incendiu, marți seara, in Ploiești. Pompierii au intervenit, in jurul orei 22.00, pe str. Pompelor, unde o baraca și doua camioane parcate in apropierea acesteia au fost cuprinse de flacari.

- Pompierii s-au indreptat cu foarte multe autospeciale, vineri la pranz, la locul unui incendiu violent ce afecteaza partea superioara a mai multor imobile in care se afla apartamente locuite. Conform purtatorului de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, “la fata locului ard 3 corpuri de cladire, care sunt…

- Pompierii au fost solicitați noaptea trecuta sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin. Acesta este al doilea incendiu la aceeași gospodarie, in decurs de doua luni. In plus pompierii spun ca focul ar fi fost pus intenționat. ”Azi noapte, in…

- Un numar de 30 de persoane au fost evacuate marți seara din Spitalul de Urgența din Ploiești, din cauza amenințarii cu bomba de la unitatea spitaliceasca și de la un magazin. Autoritațile fac verificari pentru a stabili daca amenințarea este reala sau falsa informeaza mediafax. Potrivit reprezentanților…

- Alerta in Ploiesti! Un incendiu violent a izbucnit la un depozit de mase plastice din municipiu. Pompierii ai fost alertati de un paznic care a sunat la 112. Sapte autospeciale cu apa si spuma au fost tromise la fata locului. Potrivit ISU Prahova ard mase plastice si utilaje in interiorul unei hale…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina in Gara CFR Dorobantu din judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii trei vagoane incarcate cu carbuni au fost cuprinse de flacari. ...