Incendiu violent in Olanda. Doi adulti si doi copii au murit in locuinta cuprinsa de flacari

- Patru persoane, intre care doi copii, si-au pierdut viata intr-un incendiu la o locuinta din Papendrecht, in apropiere de Rotterdam, a anuntat sambata politia olandeza, relateaza AFP preluata de Agerpres. Victimele sunt un barbat si o femeie de 32 de ani, precum si doi copii de patru si sase…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la Cernavoda. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a cuprins o casa de pe strada Calarasi. ...

- Gospodarie cuprinsa de flacari, intr-o localitate din Banat. Pompierii au fost solicitați in aceasta dimineața sa intervina pentru a stinge un incendiu in Ticvaiu Mare din județul Caraș-Severin. Din fericire nu s-au inregistrat victime. ”Azi dimineața, in jurul orei 07:00, doua echipaje ale Secției…

- Este doliu in lumea muzicii din Statele Unite ale Americii! Joseph Maus a murit in timp ce se afla intr-un turneu in Letonia impreuna cu trupa din care facea parte alaturi de fratele sau, artistul John Maus. Anunțul trist a fost facut de reprezentanții casei de producție cu care colaborau. Vestea…

- Un bebeluș a murit intr-un accident in localitatea Corund, Harghita. Mama pruncului de doar cinci luni a fost grav ranita, iar alte doua persoane au fost ranite usor, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent. Politistii spun ca ambii soferi au efectuat manevre neregulamentare. Impactul violent a avut…

- Salvatorii Statiei de pompieri Babadag intervin in aceste momente pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Babadag.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un ofiter si cinci subofiteri.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita.Potrivit…