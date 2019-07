Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata, la un incendiu izbucnit la un autoturism, pe DN 1, in sensul giratoriu Restaurant Allegria. “Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1…

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la acoperișul unei case din satul Hadarau, comuna Lupșa. Pentru stingere acționeaza pompierii din Campeni. ”Stația de pompieri ... The post INCENDIU la acoperișul unei case din satul Hadarau, comuna Lupșa appeared first on Ziarul Unirea .

- Un incendiu violent a izbucnit astazi la un depozit de materiale de constructii de pe strada Somes, din Ramnicu Valcea. La locul interventiei s-au deplasat opt masini de interventie ale ISU Valcea. O femeie, de 36 de ani, care a ...

- Acoperișul unei case din satul Petia al comunei Bunești a fost grav avariat, in urma unui incendiu izbucnit din cauza boilerului amplasat in locuința. Focul a fost anunțat prin intermediul unui apel la 112, joi seara, in jurul orei 20.30, cand s-a primit informația despre izbucnirea unui incendiu ...

- Un incendiu violent a izbucnit, simbata, 27 aprilie, in jurul orei 12.45, la Gircina. Conform informatiilor oferite de pompierii nemteni, sint afectate doua gospodarii, iar trei persoane au suferit atacuri de panica avind nevoie de ingrijiri medicale. Pentru o batrina de 83 de ani s-a luat decizia transportarii…

- O parte din istoria Parisului a disparut in flacarile care au mistuit catedrala din inima orasului. Notre Dame a ars aproape 16 ore. Acoperisul catedralei a ars aproape in intregime. Au fost salvate insa mare parte a obiectelor de arta si a vestigiilor istorice aflate in cladire. Presedintele Frantei…

- Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 23,00, la locuința unei familii din Campeni. Potrivit ISU Alba pompierii din Campeni au intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de pe strada Horea din localitate. Focul a cuprins doua anexe…

- Un grav accident rutier s-a petrecut pe DN2B la iesire din municipiul Buzau. Un brailean de 24 de ani ce se deplasa cu un autoturism din directia Buzau catre Braila ar fi pierdut controlul volanului, imprejurare in care a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat…