- Un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial pentru copii din Moscova. Potrivit presei ruse, mai multe persoane au fost ranite. Flacarile au izbucnit la etajul patru al mall-ului Persei. Deocamdata nu se cunoaste sursa incendiului si suprafata afectata.

- Kremlinul a somat Londra sa-si ceara scuze dupa ce laboratorul britanic care a analizat substanta utilizata impotriva unui fost agent dublu rus in Anglia a recunoscut ca nu are dovada ca aceasta provine din Rusia, relateaza miercuri AFP. Guvernul britanic acuza Moscova de otravirea fostului…

- Infracțiuni contra umanitați! Felicitari procurorului general Augustin Lazar care - in sfarșit! - cere inceperea urmaririi penale impotriva criminalului Ion Iliescu pentru “infracțiuni contra umanitații”, respectiv pentru faptele din perioada 22-27 decembrie 1989.Circa 1.000 de oameni nevinovați…

- Scandalul expulzarilor diplomatice, legate de otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal, capata noi dimensiuni. Moscova a cerut explicatii Londrei cu privire la perchezitia unui avion de pasageri al companiei ruse Aeroflot, pe aeroportul Heathrow.

- Rusia a efectuat un al doilea test reusit cu cea mai noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a anuntat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat, citat vineri de Xinhua si RIA Novosti.Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din nordul…

- Cum e viața de azi a unei femei la sat? Pot spune ca s-a imbunatațit cu mult in comparație cu ce era mai inainte. Ma refer la libertatea femeii. Nu mai sunt cele pe care le cunoșteam in 1986, atunci cand am inceput sa lucrez la primarie. Acum, sunt mai descatușate, mai libere, iși permit și activitați…

- O simulare a unui incendiu de amploare a avut loc joi dimineata, in incinta centrului comercial Mercur. In exercitiu au fost implicate foarte multe structuri, precum ISU, IPJ Dolj, Centrul National de Educare Canina, Societatea Nationala de Cruce Rosie – ...

- Un comitet al guvernului rus care ancheteaza otravirea Yuliei Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a anuntat ca a trimis o cerere catre Marea Britanie pentru asistenta legala in investigatie, informeaza Reuters conform News.ro . Moscova apeleaza la „colegii britanici pentru a efectua mai…

- Țarile occidentale au decis sa expulzeze in mod masiv diplomați ruși, ca raspuns la incidentul din orasul britanic Salisbury. Statele Unite ale Americii au anunțat expulzarea din țara a 60 de angajați ai Ministerului Afacerilor Externe din Rusia și inchiderea consulatului american din Seattle. Țarile…

- Organizatorii actiunii au facut un apel la o „adunare tacuta„ pentru a onora memoria victimelor si pentru a exprima „furia„ in urma acestei tragedii. „Spaga omoara copiii", scrie pe una din pancartele care puteau fi vazute in piata din centrul Moscovei. Pe o alta pancarta din Piata Puskin scrie "Coruptia…

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat May, intr-o declaratie in parlament.Ea a adaugat ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire a agentilor…

- Unul dintre cei mai aprieciati artisti latino ai momentului, cantaretul de origine columbiana Maluma a anunțat prin intermediul rețelelor de socizalizare ca va concerta la București. Artistul va susține in cadrul turneului sau internațional "FAME" o serie de concerte prin Europa, iar București este…

- Pompierii militari intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu declansat la o garsoniera situata la primul etaj al unui bloc cu cinci nivele de pe strada Brazilor, din cartierul brasovean Noua.Citeste si: LOVITURA pentru Carmen Dan: Ministrul declanseaza RAZBOIUL, dupa refuzul TRANSANT…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Echipa procurorului special american, Robert Mueller, care conduce ancheta legaturilor intre staff-ul electoral al lui Donald Trump și Rusia, a decis sa afle detalii despre misteriosul ”hacker singuratic” Guccifer 2.0, scrie The Daily Beast. Surse apropiate anchetei sustin ca sub pseudonimul Guccifer…

- Premierul britanic Theresa May le va cere liderilor Uniunii Europene sa expulzeze agenții ruși de informații din țarile lor, intr-o tentativa de a demantela rețeaua Kremlinului din Europa, potrivit The Guardian . Șefii de stat și de guvern din UE se reunesc astazi și maine in cadrul Consiliului European…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- OBSERVATOR…Un parlamentar de Vaslui a supravegheat corectitudinea alegerilor prezidentiale din Rusia, alegeri care l-au reconfirmat pe Vladimir Putin in fruntea natiunii ruse, cu un procent record de 76%. Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, a stat toata saptamana trecuta la Moscova, acolo unde a…

- Problemele pentru Olympique Lyon sunt tot mai mari. Clubul aflat intr-o perioada de probațiune a celor de la UEFA pana in 2019 are din nou de suferit din cauza fanilor. Lyon are mari șanse sa fie execlus din cupele europene pentru un sezon dupa ce suporterii au creat mari probleme la partida cu ȚSKA…

- Documentul, din 2012, se adreseaza Guvernului Romaniei in legatura cu o lista de cerințe, in contextul MCV. Este prezentata o ”lista neagra” cu nume grele din Romania cu privire la care se solicita sa se stabileasca pașii urmatori. Este vorba despre Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Șerban Bradișteanu,…

- Activistii opozitiei din Rusia si mai multe ONG-uri sustin ca au sesizat peste o mie de nereguli la alegerile prezidentiale din Rusia efectuate cu scopul de a truca datele privind participarea la urne in scrutinul in care Vladimir Putin va castiga un nou mandat, relateaza site-ul France 24. …

- Niste imagini video virale circula prin spatiul online in ultimele zile si sunt raspandite atat pe retelele de socializare, cat si de mai multe portaluri de stiri. Undeva in orasul Moscova, un localnic a taiat cu polizorul o parte din caroseria unui automobil VAZ pentru ca ocupa un loc de parcare.

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova.

- Mansa a doua a optimilor de finala din Europa League a fost plina de rezultate surpriza. Olympique Lyon a fost eliminata de CSKA Moscova, dupa ce castigase partida tur din Rusia, scor 1-0. AC Milan a sperat in zadar la o calificare pe "Emirates", fiind depasita cu 3-1 de Arsenal. Alta echipa care a…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la statele din G7 sa condamne si sa nu recunoasca alegerile prezidentiale ruse desfasurate de Moscova inclusiv pe teritoriul Crimeii aflate sub ocupatie - scrie agentia RBC , mentionand ca liderul ucrainean a facut acest apel in timpul unei intalniri…

- Liderii Uniunii Europene vor discuta saptamana viitoare despre otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat intr-o vizita oficiala in Finlanda, relateaza Reuters. 'Imi exprim solidaritatea deplina…

- Uniunea Europeana și SUA sunt alaturi de Marea Britanie, dupa ce premierul Theresa May a dat un ultimatum Moscovei. Oficialii ruși au timp pana diseara sa ofere explicații privind otravirea fostului spion Serghei Skripal.

- Detașamentul de pompieri din Alba Iulia a efectuat, vineri, in jurul orei 12.30, un exercițiu la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Din scenariu au facut parte stingerea unui incendiu și salvarea unei victime. Au acționat 10 subofițeri cu o autoscara, 2 autospeciale, 1 ambulanța SMURD.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba desfașoara vineri un scenariu de intervenție la Spitalul Județen Alba pentru stingerea unui incendiu. La fața locului au fost deplasate doua autospeciale, un echipaj SMURD și o autoscara. De asemenea, la intervenție au fost detașați zece subofițeri, care…

- Au asistat circa 80.000 de persoane pe stadionul Lujniki, din Moscova, iar peste 50.000 de simpatizanți ar fi urmarit discursul pe ecrane amplasate in afara stadionului. Echipa de hochei a Rusiei, care s-a intors cu medalia de aur de la Olimpiada de Iarna, a fost alaturi de ”țar”, la intrunire participand…

- Un incendiu s-a produs marti dimineata in cladirea Parlamentului. In cladire s-a simtit miros de fum, iar pompierii au intervenit imediat. Cladirea nu a fost evacuata. Fumul a fost semnalat in zona unde se afla sediul Senatului. hotnews.ro

- Senzorii de viteza care au inghetat ar fi putut provoca prabusira avionului cu 71 de persoane la bord, langa Moscova, spun anchetatorii. Instrumentele respective ar fi putut sa le arate pilotilor date gresite privind viteza, spune Comisia pentru Aviatie, citata de BBC. A

- Avionul rusesc care s-a prabusit in regiunea Moscovei la sfarsitul saptamanii trecute a explodat cand a atins solul, au anuntat luni serviciile federale ruse de investigatie, informeaza dpa. Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat…

- Incendiu urias in Constanta cu trei victime. Autoritatile sunt in alerta. Explozia unei butelii a afectat grav cele trei persoane, dintre care una este ranita grav. Explozia a izbucnit in aceasta dupa-amiaza. Un perete al apartamentului unde se afla bucataria a cazut in urma exploziei, conform adevarul.ro.Citește…

- Un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord, s-a prabusit in Rusia. Aeronava a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova si se indrepta spre orasul Orsk. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la doar doua minute dupa decolare.

- Un exercițiu al Detașamentului de pompieri Alba Iulia a avut loc, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, la Hotel Parc. S-a ”intervenit” cu 2 autospeciale, 1 ambulanța SMURD, 1 autoscara și 12 subofițeri pentru ”stingerea” unui incendiu și ”salvarea” unei victime dintr-o incapere de la etajul…

- Un incendiu devastator a lasat fara acoperiș aproximativ 18 familii din Constanța, Romania in urma unui incendiu. Pompierii au luptat cu flacarile șapte ore. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Un incendiu puternic a cuprins mai multe case din zona baraci, cartier Ciment din Medgidia. Vantul puternic a extins flacarile de la acoperișul unei case care a luat foc la imobilele invecinate.

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Doua persoane au avut de suferit din cauza focului, in ultimele 24 de ore. Un barbat de 98 de ani, din orașul Taraclia, a decedat dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon emanat din soba. Incendiu in locuința nu a avut loc.

- Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar 32, printre care si patru copii, au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit marti dupa-amiaza intr-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Botosani, doua dintre persoane ranite fiind in stare grava.Pompierii au fost solicitati…

- Patru persoane au fost spitalizate, dintre care doua in stare de inconstienta, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de un incendiu produs, marti, la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Au fost clipe de coșmar, ieri, in comuna Hurezani. Cinci barbați au fost raniți și opt mașini au fost distruse, dupa o explozie urmata de incendiu la o teava de gaze a OMV Petrom. Cateva ore, pompierii au infruntat flacarile inalte de cațiva metri, care amenințau sa se extinda. ”Cinci…

- Federația Rusa are un potențial uriaș pentru a ne intimida pe aceste dimensiuni, fara sa mai vorbim despre capacitatea sa de a-și mobiliza adepții din Republica Moldova impotriva cursului european al Republicii Moldova, de exemplu, dar nu numai atat, afirma analistul Vlad Țurcanu in emisiunea Ora de…

- Peste 80 de pompieri ai ISU Tulcea cu noua autospeciale de stingere cu apa intervin pentru stingerea unui uriaș incendiu care a mistuit 13 din cele 27 autobuze ale Societații de Transport Local a orașului.

- In dimineata de miercuri, 10 ianuarie, la ora 01.55, Serviciul 901 a fost solicitat pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o parcare de pe strada Uzinelor din localitatea Bacioi. La fata locului au intervenit trei echipaje de pompieri.

- ALERTA la Borșa : INCENDIU langa Primaria din localitate In urma cu cateva minute a izbucnit un incediu la tomberonul de langa Primaria Borșa, transmite ISU Maramureș. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la un tomberon. Un echipaj…