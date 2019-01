Incendiu uriaș la Toulouse. Zeci de victime Incendiul, extrem de violent, a distrus in noaptea de miercuri spre joi un imobil rezidential din centrul orasului Toulouse, iar 19 au fost ranite, dintre care doua 'in urgenta absoluta', a declarat serviciul de pompieri pentru AFP. Cladirea cu patru etaje, 'partial prabusita', si un hotel adiacent au fost evacuate, si cei 72 de locatari au fost dusi intr-un loc sigur, a declarat locotenent-colonelul Sylvain Gergaud, seful operatiunii, care a precizat ca focul a fost stins. Pompierii au precizat ca starea celorlalti 17 raniti este calificata drept 'urgenta relativa'. Victimele au fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

