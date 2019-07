Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu imens a mistuit joi o centrala termica, la periferia Moscovei, unde flacarile s-au ridicat la 50 de metri inaltime, potrivit unor imagini transmise in direct de televiziunea rusa, semnaleaza AFP. Cel putin sase persoane au fost ranite in incendiu, potrivit filialei regionale a Ministerului…

- Un incendiu imens a izbucnit joi la o centrala electrica din suburbiile Moscovei, flacarile ajungând pâna la 50 de metri înalțime și ranind ușor 11 persoane, potrivit autoritaților ruse, relateaza AFP. Dintre cele 11 victime, cinci au arsuri rușoare, dar nici unul nu a fost spitalizat,…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite joi intr-un incendiu de proportii izbucnit la o centrala electrica din regiunea Moscovei, au anuntat responsabili si media ruse, citate de Reuters si EFE potrivit Agerpres. Focul de la centrala termoelectrica 27 din nord-estul capitalei ruse a cuprins o…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite joi intr-un incendiu de proportii izbucnit la o centrala electrica din regiunea Moscovei, au anuntat responsabili si media ruse, citate de Reuters si EFE. Focul de la centrala termoelectrica 27 din nord-estul capitalei ruse a cuprins o suprafata de 800…

- Cel puțin cinci persoane au decedat, o alta este data disparuta, iar zece au fost ranite, în urma coliziunii în zbor între doua hidroavioane în sud-estul statului Alaska, au anunțat autoritațile americane, relateaza Mediafax, citând CNN.Incidentul aviatic s-a produs…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte noua au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgenta la aeroportul Sheremetyevo din Moscova, in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei in timpul zborului, informeaza presa internationala, potrivit Mediafax.…

- Trei persoane au ajuns in spital, in aceasta seara, dupa un accident rutier care a avut loc in apropiere de Timișoara. Printre acestea se numara și un copil in varsta de 11 ani, pasager intr-un autoturism. Totul s-a intamplat din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate, in localitatea Moșnița…

- Pompierii intervin, joi dimineata, la un incendiu care a izbucnit la o fabrica de brichete si peleti din Comarnic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres. Nu exista persoane ranite, iar focul se manifesta la nivelul acoperisului.Citește și:…