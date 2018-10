Oamenii care locuiesc in apropiere de depozitul de uleiuri si vopsele uzate, aflat la marginea Sibiului, au fost alertati de bubuiturile puternice, scrie ProTV. “Cand am iesit afara ardea. Va dati seama ca e apropae de case. Ia uitati! Este posibilitatea sa ajunga la case, sa se extinda”, spune un barbat care locuieste in zona. Valvataia amenintatoare s-a extins cu repeziciune si a afectat aproape trei mii de metri patrati. Pompierii din Sibiu s-au luptat ore in sir cu focul intetit de numeroasele substante inflamabile aflate in interior. In sprijinul lor au fost chemate echipaje din cinci…