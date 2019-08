Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta a fost solicitat sa intervina in lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata si gunoi.Focul a izbucnit pe bulevardul Aurel Vlaicu, in spatele Hotelului Nevada. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta a fost sesizat cu privire la un incendiu de vegetatie uscata.Focul a izbucnit langa geamia din satul Faurei, comuna Baneasa. ...

- Flacarile au izbucnit în apropierea comunei timișene Sacalaz, aflata la 11 kilometri de Timișoara. Pompierii au intervenit rapșid, însa suprafața afectata de incendiu este una semnificativa. Focul a mistuit o miriște și s-a extins la vegetația din jur.

- Pompierii au intervenit imediat la fața locului cu trei autospeciale și a fost nevoie sa se lupte ore întregi cu flacarile. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. „Flacarile au cuprins o mare parte din imobil pâna la sosirea echipajelor de pompieri. Din fericire nu au fost…

- Un incendiu de proportii a izbucnit in zona rezidentiala de litoral Lagonisi de langa Atena, pe fondul unui val de caldura, a anuntat sambata postul grec de televiziune Skai, scrie agerpres.ro.

- Un incendiu de proportii a izbucnit in zona rezidentiala de litoral Lagonisi de langa Atena. Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie. https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=qLm_B0wtkCY Temperaturile in Grecia au…

- Pompierii se luptau cu flacarile cu ajutorul masinilor de stingere a incendiilor, avioanelor si elicopterelor, potrivit televiziunii. Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie. Temperaturile in Grecia au ajuns…

- Un incendiu violent s-a intregistrat vineri noaptea, 14 spre 15 iunie, in Baia Mare. Putin dupa miezul noptii, pompierii baimareni au fost solicitati sa intrevina pe strada 16 februarie, acolo unde acoperisul unei vile era cuprins de flacari. Interventia lor a durat aproximativ cinci ore.