- Incendiul de padure care afecteaza nordul Californiei a provocat moartea a 42 de persoane, devenind astfel cel mai ucigator din istoria acestui stat, a declarat luni seriful comitatului Butte, Kory Honea, transmite AFP. "Pana in prezent, ramasitele altor 13 persoane au fost descoperite,…

- Bilantul mortilor in incendiul din California, cel mai distrugator din istoria statului american, a ajuns la 31 dupa ce alte sase persoane si-au pierdut viata din cauza flacarilor, relateaza Reuters. Cinci persoane au fost gasite decedate in locuintele mistuite de incendiul numit ''Camp…

- Bilantul victimelor incendiilor din California creste la 31 de morti; alte 228 de persoane date disparute. Inca sase cadavre au fost gasite in nordul Californiei, devastat de incendiul denumit "Camp Fire", a anuntat duminica seara (ora locala) seriful comitatului Butte, Kory Honea.Alte…

- Alte 14 trupuri neinsufetite au fost gasite in apropierea de Paradise, oras devastat de incendii, ridicand astfel numarul deceselor confirmate la 23. Inca doi oameni si-au pierdut viata langa Malibu. Astfel, bilantul vitimelor a ajuns la 25, relateaza BBC, citand oficialii locali. Echipele…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a afirmat sambata, 10 noiembrie, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca nu exista alt motiv pentru incendiile de vegetatie salbatica din California in afara managementului defectuos al padurilor de catre autoritatile statului. „Nu exista niciun…

- Bilantul mortilor in incendiul denumit "Camp Fire", cel mai distrugator din istoria statului american California, a ajuns la 23, dupa ce in orasul Paradise au fost gasite sambata inca 14 cadavre arse, informeaza Reuters. Sunt in continuare date disparute 35 de persoane, potrivit Agerpres. …

- Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite ale Americii. Cinci persoane au fost ucise, iar atacatorul s-a sinucis. Cinci persoane au fost ucise in urma unui atac armat in Bakersfield California. Un barbat a deschis focul in mai multe locații inainte ca sa se sinucida. Potrivit CNN , polițiștii au…

- Un incendiu a cuprins joi o zona impadurita din apropiere de Berlin, raspandindu-se rapid pe o suprafata de aproximativ 30 de hectare, conform autoritatilor germane, transmite DPA. Incendiul este localizat la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de periferia capitalei germane, intr-o zona putin locuita…