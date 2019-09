Incendiu tabără refugiați Grecia. Acuzații aduse pompierilor. S-au folosit gaze lacrimogene Incendiul a avut loc in tabara de refugiați Moira de pe insula Lesbos. Victimele ar fi o femeie și un copil, potrivit autoritaților. Conform primelor informații, migranții aflați in respectiva tabara au devenit violenți din cauza faptului ca pompierii ar fi intervenit tarziu, iar dupa stingerea flacarilor forțele de ordine au fost nevoite sa faca uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Autoritațile de la Atena au fost nevoite sa trimita avioane militare intr-o incercare de a calma situația. Adjunctul ministrului grec pentru Protecție Civila, Lefteris Economou,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

