- Patru membri ai unei familii, intre care doi copii, au fost implicati intr-un grav acccident rutier, sambata, in judetul Arad, iar un copil de 9 ani a fost declarat decedat, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit de un TIR, informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- O noua tragedie pe șosele! De data aceasta, s-a intamplat pe Drumul Județean 792A din județul Arad, la ieșire din Beliu spre Bocsig. Accidentul rutier s-a petrecut sambata dupa-masa, in jurul orei 17.00. Au fost implicate un autotren și un autoturism in care se aflau patru persoane: doi copii…

- Accidentul a avut loc luni dimineața, intre localitatile Zimandu Nou si Simand, pe sensul de mers dinspre Arad spre Oradea, iar in cele doua vehicule se aflau trei persoane. Șoferul mașinii a fost declarat decedat, iar pasagerul a fost extras din autoturism de echipajul de descarcerare și predat echipajelor…

- Desfasurare de forte, joi seara, dupa ora 23, in Zona Industriala Vest. Trei autospeciale SMURD, un echipaj de descarcerare, o autospeciala cu apa si spuma și trei ambulante apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean Arad s-au deplasat pe strada Ovidiu, unde a avut loc un accident rutier. Un autobuz…

- Miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 15, un autotren s-a rasturnat pe Drumul Național 79, intre localitațile Zimandu Nou și Șimand, pe sensul de mers Arad-Oradea. Șoferul autocamionului a fost scos din capul tractor de catre ceilalți participanți la trafic, dupa ce ar fi pierdut controlul volanului,…

- „La data de 24.06.2019, in jurul orei 08.30, un barbat de 32 ani, din Santana, a condus un autoturism pe DJ791, in afara localitații Zimandu Nou, dinspre Santana spre Zimandu Nou, iar la km 3 + 800 m a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism condus regulamentar…

- Incendiul a izbucnit la o casa din orasul Pecica, iar un copil al familiei, care se afla in camera din care au pornit flacarile, a suferit arsuri. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat ca au ars o camera, cea in care se afla copilul,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pe podul CFR din zona Herastrau. Potrivit ISU Bucuresti Ilfov o persoana s ar fi electrocutat. "La fata locului intervine moto SMURD, ambulanta SMURD, masina medicului…