Incendiu și EXPLOZIE în România. Un bloc întreg a fost EVACUAT Un incendiu urmat de o explozie s-a produs joi dimineața intr-un bloc din Targu-Mureș. O persoana a fost ranita și 18 persoane au fost evacuate. Inspectoratului pentru Situații de Urgenta (ISU) Mures a declarat ca incendiul a fost urmat de o explozie, conform mediafax.ro ”Blocul in care s-a produs deflagrația se afla pe strada Piata Armatei. S-au deplasat doua autospeciale de lucru cu apa si spuma si doua ambulante SMURD”, a informat ISU Mures. O persoana a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Alte 18 persoane, 14 adulți și patru copii, au fost evacuați.… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu urmat de o explozie a avut loc joi dimineața intr-un bloc din municipiul Targu Mureș, 18 persoane fiind evacuate, dintre care una a fost transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan, comentariu exploziv: Cum a aparut Tudorel Toader? Potrivit…

- Un incendiu urmat de o explozie a avut loc joi dimineata intr un bloc din municipiul Targu Mures, 18 persoane fiind evacuate, dintre care una a fost transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX, informeaza Antena3.ro."Blocul in care s a produs deflagratia se afla pe strada Piata Armatei.…

- Un incendiu urmat de o explozie a avut loc joi dimineața intr-un bloc din municipiul Targu Mureș, 18 persoane fiind evacuate, dintre care una a fost transportata la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Mureș, incendiul a fost urmat de o explozie. ”Blocul in care s-a produs…

- Cele trei echipaje de pompieri si unul de la SMURD care au intervenit, luni, pentru apelul la 112 privind incendiul la un bloc de noua etaje din comuna Selimbar nu au gasit la fata locului un incendiu, fiind numai vorba de emanarea unui fum gros dintr-un apartament, nefiind nevoie nici de evacuarea…

- Peste 60 de persoane dintre cele care participa la slujbele de sfintire a Catedralei Manturirii Neamului au avut nevoie de ingrijiri medicale, pana la ora 13.00, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures, Emanuela Rugina, a precizat ca soferul unui microbuz a depasit marcajul longitudinal continuu si a lovit un autoturism care efectua un viraj la stanga."Ambii conducatori auto au fost transportati la spital, iar alte…

- O persoana a murit si alte sase au fost ranite in urma unui accident produs, duminica seara, pe drumul national 2C, in judetul Ialomita, unde un autoturism a lovit o caruta. Mai multe echipaje medicale si de descarcerare intervin la locul accidentului, transmite news.ro.CITEȘTE ȘI: PRIMUL…

- Patru copii din Franta aflati in vizita in Romania au ajuns, duminica seara, la UPU SMURD Targu Mures dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, in localitatea Acatari, pe DN 13 E60. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures,…