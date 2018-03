Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit in seara de 13 martie la termocentrala Turceni a fost lichidat dupa cateva ore bune. Interventia a fost una dificila, incendiul fiind la inaltime, dar si din cauza fumului gros. Complexul Energetic Oltenia a preci...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj. "Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum si ard cabluri electrice", au precizat reprezentantii IGSU, pentru News.ro.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj."Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum si ard cabluri electrice", au precizat reprezentantii IGSU, pentru News.ro.…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj.Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta cu degajare mare de fum si, din primele informatii, se pare ca ard mai multe cabluri, fara a exista pericul de extindere."Incendiul se manifesta…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta cu degajare mare de fum si, din primele informatii, se pare ca ard mai multe cabluri, fara a exista pericul de extindere.Potrivit…

- La fata locului au sosit doua autospeciale de pompieri si o ambulanta SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta in interiorul unui dormitor și al unui hol pe o suprafața de aproximativ 60 mp. Femeia fost gasita carbonizata in dormitor, iar barbatul se afla in hol, in stop cardio-respirator,…

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o ferma zootehnica. Incendiul a pornit dupa ce un angajat al fermei a folosit flacara deschisa intr-unul din grajdurile de animale.

- Pompierii valceni intervin duminica seara la Maldaresti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la depozitul neconform de deseuri din localitate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Acesta a precizat ca dupa cercetarile preliminare…

- Flacari imense s-au ridicat, noaptea trecuta, deasupra unei vulcanizari de pe strada Grigore Ventura in zona fabricii de bere. O vulcanizare si depozit de cauciucuri a luat foc, iar incendiu alimentat de cauciucuri si alte materiale inflamabile a speriat oamenii care au sunat la 112.Pompierii au intervenit…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, un incendiu puternic a izbucnit sambata, in localitatea Mosnita Noua la un depozit de lacuri si vopsele. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, un ofiter si sapte subofiteri, carora li s-au alaturat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine astazi cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 echipaj SMURD, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea.Din primele informatii…

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- In jurul orei 03:30, un apel la 112 indica un incendiu la un spațiu de depozitare din Paleu. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea. „In urma efectuarii recunoașterii, forțele de intervenție au constatat ca incendiul se manifesta la o…

- Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit la o cladire care adaposteste o casa de locuit, dar si un bar. La sosirea echipajelor de interventie incendiul se manifesta violent si generalizat in bar, propagat la acoperis, la structuri anexe din curte si la o anexa a unui vecin. Pompierii…

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- Pompierii militari din cadrul ISU „Crișana” Bihor au raspuns, sambata noaptea, unui apel la 112 care anunța un incendiu intr-o gospodarie din Salonta. La adresa indicata au fost mobilizate trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detasamentului Salonta, dintre care doua de stingere si unul de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au finalizat cercetarile dupa incendiul violent ce a distrus mai multe locuinte din Medgidia. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, focul care a mistuit imobilele ar fi fost cauzat…

- Pompierii din Sinaia intervin, marti seara, pentru stingerea unui incendiu violent produs la o cladire in care functioneaza o statie ITP si un service auto. Flacarile au cuprins o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati,doua autoturisme dezmembrate fiind arse. Circulatia pe DN 1 a fost deviata.

- Pompierii din Sinaia intervin, marti seara, pentru stingerea unui incendiu violent produs la o cladire in care functioneaza o statie ITP si un service auto. Flacarile au cuprins o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati,doua autoturisme dezmembrate fiind arse. Circulatia pe DN 1 a fost deviata.…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la doua imobile situate pe strada Merisani, in cartierul Ferentari din Bucuresti, suprafata afectata fiind de 700 mp, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Nicio persoana nu a fost ranita, potrivit primelor informatii.Prima tara din UE si din lume care interzice cumparaturile…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Spitalul Huedin. La aceasta ora, 19:40, pompierii se deplaseaza catre unitatea medicala. Din primele informații, un panou electric de pe secția de Psihiatrie ar fi luat foc. Nu se cunoaște la acest moment daca vor fi pacienți evacuați. Nici amploarea focarului…

- Alarma s-a dat azi noapte, la puțin timp dupa ora 1.00. O casa de pe strada Bistrei din Reșița a fost cuprinsa de flacari. Pompierii s-au luptat mai bine de cinci ore cu flacarile. Incendiul a fost observat tarziu, astfel ca s-a extins rapid si s-a manifestat violent, cu flacara si degajare mare de…

- Potrivit ISU Bihor, pompierii militari au actionat cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma, impiedicand propagarea incendiului la locuinta situata in apropierea construcției afectate de flacari. Foto: ISU Crișana © In incendiu au ars coperisul anexei, aproximativ cinci metri lemne…

- Astfel, potrivit unui comunicat al ISU, miercuri, la ora, 08.15, echipajele Stației de Pompieri Aleșd au intervenit cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie, in localitatea Dobricionești, comuna Magești. La sosirea forțelor de intervenție,…

- In urma cu putin timp, un incendiu a izbucnit pe strada Transilvaniei din Eforie Nord. Din primele informatii, incendiul a izbucnit dupa ce o butelie a explodat.Potrivit ISU Dobrogea, o persoana s a salvat in timp ce alta a ramas blocata in casa.Incendiul se manifesta violent cu flacara.Doua autospeciale…

- Pompierii au fost solicitați luni dimineața sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autocar. Incendiul a avut loc in orașul gorjean Turceni, satul Jilț. In autocar era doar șoferul. Focul a pornit din zona motorului....

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.Potrivit Administratiei Nationale de…

- Incendiu puternic la un sediu Transgaz din Gorj, dupa ce o conducta s-a spart. Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge flacarile. Incendiu la sediul Transgaz, din comuna Hurezani, judetul Gorj, dupa ce o conducta Petron s-a spart, potrivit gorj-domino.ro. Flacarile a izbucnit dupa ce o conducta…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, duminica dimineața, la stingerea unui incendiu care se manifesta cu putere intr-o gospodarie din localitatea Manaștiur. Flacarile au cuprins anexele in care erau depozitate furaje și alte materiale combustibile, dupa care s-au extins și la acoperișul…

- Un incendiu puternic a cuprins un abator aflat din comuna prahoveanu Targșoru Vechi. Zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile, inainte ca acestea sa se extinta. In curtea abatorului se afla și doua rezervoare de combustibil. Peste 40 de pompieri au intervenit cu șase autospeciale pentru…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Peste 80 de pompieri intervin vineri dimineața pentru a stinge un incendiu violent la societatea de transport public din Tulcea. Flacarile au distrus 13 autobuze, iar alte trei au fost scoase la timp din garaje, inainte de a se face scrum. Noua autospeciale intervin la fața lociului pentru a stinge…

- Incendiu la o casa de locuit in oras Turceni. Intervine sectia de pompieri Turceni. ISU Gorj Articolul ACUM: Pompierii in ALERTA! O casa a luat foc apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, incendiul a fost semnalat in jurul orei 23.30 la o casa de pe strada Odessa, in cartierul Viziru II. Flacarile au cuprins initial o locuinta si un imobil lipit de prima. Cinci autospeciale de stingere incendii si o ambulanta…

- Potrivit ISU Bihor, la sosirea echipajelor, flacarile se manifestau violent la nivelul intregului acoperiș al unei constructii auxiliare din cadrul gospodariei, existand riscul extinderii acestora la casa. „Timp de aproximativ 2 ore și 15 minute, un efectiv de 12 pompieri militari a acționat…

- Potrivit reprezentantilor Primariei, incendiul a izbucnit intr-o hala care nu face parte din activele pe care municipalitatea le-a preluat, recent, in proprietate. Pompierii s-au luptat cu flacarile timp de aproape o ora. Din primele informasii se pare ca incendiul a avut loc la hala care a provocat…

- Un incendiu devastator mistuiește, la aceasta ora, un depozit al Hergheliei din Mangalia, plin cu mii de baloți de fan. Incendiul, pentru stingerea caruia intervin doua echipaje ale pompierilor de la ISU Mangalia, risca sa se extinda la cladirile din apropiere.

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara la o pensiunea din județul Buzau, satul Valea Lupului. Conform primelor informații, flacarile sunt imense și zeci de pompieri se lupta cu flacarile, alții sunt pe drum pentru a da o mana de ajutor.

- Informarea meteo a intrat in vigoare in noaptea de vineri spre sambata și este valabila pana maine la ora 22:00. ”Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana duminica noaptea (24 decembrie), in zona montana, mai ales la altitudini mari, vor fi intervale de timp…

- Drama in doua familii din satul bihorean Draganesti. Doi tineri care urmau sa se casatoreasca, o fata de 25 de ani si logodnicul ei in varsta de 23 de ani, au murit asfixiati si carbonizati, in noaptea de joi spre vineri. In jurul orei 01:40, parintii fetei au sunat la 112, anuntand ca locuinta…

- Aproape 30 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu extrem de puternic care a cuprins o sala de sport dintr-un oras aflat in Coreea de Sud. Este cel mai grav incident de acest gen, au anuntat oficialii sud-coreeni, potrivit CNN. Pompierii au spus ca flacarile au izbucnit in parcare si au…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov si cei din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati in aceasta noapte sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o pensiune din Moieciu de Sus. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…

- Pompierii au intervenit, joi seara, la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Dumbraveni, dupa ce o centrala de incalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov. La fata locului au intervenit cinci autospeciale de stingere, un echipaj SMURD si un echipaj…

- Incendiul devastator a avut loc marți seara, in jurul orei 23:25. Membrii familiei sunt cei care au și sunat la pompieri pentru a anunța incendiul. Chiar daca flacarile au izbucnit in timp ce membrii familiei dormeau, aceștia au reușit sa iasa din imobil inainte ca flacarile sa se extinda.…

- De aproape 40 de ore arde sonda de gaz din Satu Mare. Flacarile nu pot fi stinse decat dupa ce experții vor stabili modalitatea de intervenție. O echipa de specialiști din Canada este așteptata sa ajunga la fața locului.

- Autoritatile sunt in alerta maxima in judetul Satu Mare! Potrivit celor prezenti in localitatea Moftinu Micericol, unde arde o sonda de gaz, exista pericol de explozie. Flacarile au izbucnit azi-noapte. In aceste momente peste 30 de pompieri intervin, iar Raed Arafat, coordonator Dispeceratului pentru…

- Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale și de cateva ore se lupta cu flacarile. Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale și de cateva ore se lupta cu flacarile. Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Potrivit Inspectoratului…