Incendiu puternic pe strada Sculpturii. Este posibil ca proprietarul sa fi fost surprins in casa

- Vineri 30 martie a.c. un incendiu violent a izbucnit la o locuinta aflata pe strada Sculpturii din municipiul Buzau. Deocamdata flacarile au cuprins circa 50 - 60 de metri patrati - 3 sau 4 camere. Usile (caile de acces) sunt blocate. Posibil victima (un batran). Pompierii actioneaza la fata locului.

- Incendiul a avut loc in Campulung. Proprietarul tocmai se intorsese cu microbuzul de la spalatorie si l-a parcat in curtea casei .Omul se pregatea sa plece in cursa, peste hotare, insa planurile i-au fost date peste cap dupa ce masina a fost cuprinsa de flacari. Speriat, proprietarul masinii…

- Un apartament a luat foc pe strada Ravașului, din cartierul Manaștur. Incendiul a fost semnalat la 112, iar mai multe echipaje de pompieri intervin. Vom reveni cu amanunte... Foto: Nicoara Petru

- Incendiu puternic la fosta rafinarie Astra din Ploiești. Pompierii au fost alertați pentru a stinge valvataia care a izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiești. Flacarile au cuprins un rezervor dezafectat. Pompierii din cadrul ISU Prahova au fost mobilizați, joi, sa stinga un incendiu de…

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiesti, unde flacarile au cuprins un rezervor dezafectat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii au fost solicitati…

- Garda de intervenție Sebeș a fost solicitata sa intervina, la ora 07:36, pe str. Vartop din localitatea Vințu de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.M. La fata locului pompierii militari s-au deplasat cu doua autospeciale de lucru cu apa…

- Pompierii din Sebeș au fost chemați sa intervina astazi, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in municipiu. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul unei case aflate pe strada Decebal. Știre in curs de actualizare… Acest articol a fost citit de 65 ori

- Un incendiu violent a izbucnit, joi dupa-amiaza, in curtea unei firme de pe strada Ion Vidu, la numarul 26. Alerta a fost data prin apel la numarul unic 112, in jurul orei 14. Un rezervor cu pacura a luat foc, iar cand au ajuns pompierii acolo, flacarile ardeau violent. "Flacarile se…

- Incendiul izbucnit marți seara la Grupul 7 din cadrul Termocentralei Turceni s-a incheiat cu dosar penal. Poliția efectueaza cercetari pentru distrugere din culpa. Pompierii au reușit sa stinga focul dupa o intervenție de peste șase ore. „La data de 13 martie, politistii din cadrul Poliției…

- Ar putea sa va intereseze: S-a dat casa! 6.06.2010 Injunghiat de tata 11.06.2010 “Operațiunea Albina” 6.06.2010 Inchis la pariuri 7.06.2010 Noaptea trecuta, în jurul orei 3:10 pompierii de la Detasamentul Medgidia au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu în localitatea…

- O mașina a luat foc in mers marți, la pranz, pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Pompierii au reușit sa stinga flacarile care au avariat partea din fața a autoturismului. Autoturismul BMW X5 aparținand unui patron de local din municipiul Buzau circula pe strada Transilvaniei, in zona Fabricii…

- Un incediu a izbucnit, sambata, intr-un bloc de garsoiere din Tecuci. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si mai multe echipaje SMURD, dar au intervenit si echipaje ale Amblantei. Incendiul afecta o garsniera, dar din cauza fumului dens s-a decis evacuarea intregului bloc. Au fost evacuate…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, in jurul orei 05.00 intr-un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia, doua cadre medicale necesitand ingrijiri, una fiind cu arsuri de gradele 1 si 2 pe maini si picioare, iar alta fiind intoxicata cu fum. Incendiul, izbucnit…

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineata, in jurul orei 5, intr-un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, doua cadre medicale necesitand ingrijiri, una fiind cu arsuri de gradele 1 si 2 pe maini si picioare, iar alta fiind intoxicata cu fum.Incendiul, izbucnit…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Incendiul a izbucnit in interiorul unei hale de pe str. Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Au fost mobilizate 7 autospeciale de stingere.…

- La fata locului au sosit doua autospeciale de pompieri si o ambulanta SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta in interiorul unui dormitor și al unui hol pe o suprafața de aproximativ 60 mp. Femeia fost gasita carbonizata in dormitor, iar barbatul se afla in hol, in stop cardio-respirator,…

- UPDATE: Potrivit martorilor, Se pare ca adolescenta fuma și intai s-a aprins un prosop de bucatarie care a degajat mult fum. Adolescenta a vrut sa iasa din casa, dar ușa metalica de la intrare s-a blocat! Fata a fost gasita de pompieri leșinata! Panica pe Aleea Ciucului din Ploiești! Pompierii au…

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o ferma zootehnica. Incendiul a pornit dupa ce un angajat al fermei a folosit flacara deschisa intr-unul din grajdurile de animale.

- Flacari imense s-au ridicat, noaptea trecuta, deasupra unei vulcanizari de pe strada Grigore Ventura in zona fabricii de bere. O vulcanizare si depozit de cauciucuri a luat foc, iar incendiu alimentat de cauciucuri si alte materiale inflamabile a speriat oamenii care au sunat la 112.Pompierii au intervenit…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava spun ca un incendiu puternic a izbucnit in orasul Radauti, la o gospodarie si s-a extins rapid la cea de-a doua locuinta, la fata locului intervenind cinci autospeciale de apa si stingere. Pompierii au gasit in unul dintre imobilele…

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- Un incendiu puternic a izbucnit in cartierul West End din Londra. Peste 50 de pompieri se lupta cu flacarile Incendiul a izbucnit pe un șantier, in dupa-amiaza zilei de sambata. Zece autospeciale și peste 50 de pompieri au fost trimiși la fața locului pentru a potoli flacarile. Nori…

- Un puternic incendiu s-a produs sambata, 17 februarie 2018, pe o strada din municipiul Caracal, trei locuinte fiind afectate. Pompierii au fost solicitati sa intervina la trei adrese din Caracal, strada Antonius Caracalla, unde un incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric…

- In locuinta se aflau 5 persoane. Incendiul a fost provocat de un membru al familiei cunoscut cu probleme psihice, care a murit carbonizat. La mansarda locuintei se aflau fratele victimei si sotia sa. Acestia au suferit mai multe fracturi la picioare din cauza cazaturii de la mansarda. Cei doi au…

- Aproximativ 200 de persoane, evacuate dintr-un bloc de garsoniere din Targu Neamt dupa izbucnirea unui incendiu Potrivit ISU Neamt, incendiul a izbucnit din cauza unei aeroterme defecte. Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane din bloc pana cand pompierii au reusit sa stinga incendiul.…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata la una dintre garsoniere. Proprietarul locuintei a suferit arsuri minore la maini, fiind dus la spital. Focul a fost provocat de o aeroterma defecta. Potrivit reprezentantilor…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineata la o locuinta din Medgidia, iar flacarile s-au extins rapid. In total, zece locuinte au fost mistuite de foc. Totodata, o persoana a suferit un atac de panica, primind ingrijiri medicale la fata locului. Incendiul a izbucnit in jurul orei 6.30, in…

- Pompierii au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o locuința de pe strada Republicii, nr. 14. Un barbat in varsta de 60 de ani care se afla in locuința a decedat, potrivit reprezentanților ISU Brașov. Incendiul a fost localizat iar pompierii…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la una dintre chiliile Manastirii Namaiesti din localitatea Valea Mare – Pravat. Pompierii au fost nevoiti sa intervina pentru stingerea flacarilor cu doua autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Conform ISU Arges, focul a izbucnit intr-o incapere si a…

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina marti seara la ora 23.30, la un incendiu izbucnit la o locuinta (constructie improvizata) situata pe strada Mihai Eminescu din municipiu. Cauza probabila de incendiu a fost de natura termica (de la un mijloc de incalzit nesupravegheat sau…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemati sa intervina, marti dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Tudor Vladimirescu. Din primele date, flacarile au izbucnit la un garaj. Potrivit ISU Alba, ard deseuri. Pompierii actioneaza cu doua autospeciale.

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost evacuate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit intr-un complex de locuinte din Resita. Pompierii din Resita au intervenit, in aceeasi noapte, la trei incendii de vegetatie uscata.

- • Pompierii au scos materialul care ardea din mașina, reducand paguba Mai bine de o ora, pompierii buzoieni au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit in mod inexplicabil, cel puțin pana la finalizarea verificarilor efectuate de Poliție și ISU Buzau, la o autoutilitara care transporta ambalaje.…

- 20 de pompieri cu patru autospeciale cu apa si spuma au luptat mai bine de cinci ore pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la Resita. Pompierii au anuntat ca focul izbucnit pe strada Bistrei in noaptea de vineri spre sambata a distrus o casa, doua anexe si un autoturism. Flacarile au fost observate…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Spitalul Huedin. La aceasta ora, 19:40, pompierii se deplaseaza catre unitatea medicala. Din primele informații, un panou electric de pe secția de Psihiatrie ar fi luat foc. Nu se cunoaște la acest moment daca vor fi pacienți evacuați. Nici amploarea focarului…

- In urma cu putin timp, un incendiu a izbucnit pe strada Transilvaniei din Eforie Nord. Din primele informatii, incendiul a izbucnit dupa ce o butelie a explodat.Potrivit ISU Dobrogea, o persoana s a salvat in timp ce alta a ramas blocata in casa.Incendiul se manifesta violent cu flacara.Doua autospeciale…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- [caption id="attachment_39704" align="alignnone" width="449"] Imagine simbol[/caption] O masina de marca Citroen a luat foc sambata seara, aproape de centrul orasului Ungheni, la intersectia strazilor Romana si Decebal. Incendiul a izbucnit aproximativ la ora 21:30. Potrivit lui Vladimir Girbea, locotenent…

- O femeie de 90 de ani din Patarlagele si-a pierdut viata dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit in casa femeii, iar flacarile au ars mocnit. La un moment dat, cand fumul a inceput sa iasa pe geamuri si pe sub acoperis, vecinii au sunat imediat la pompierii. Doua…

- Detașamentul Aiud intervine, marți seara, cu doua autospeciale, pentru stingerea unui incendiu la o casa din localitatea Silivaș, comuna Hoparta. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, flacarile au izbucnit la coșul de fum. Incendiul s-a extins și a cuprins acoperișul casei. Revenim…

- Luni noaptea, doua case din localitatea Suplai, comuna Zagra, au fost cuprinse de flacari. Incendiul a izbucnit la una dintre cladiri, extinzandu-se rapid si la cea de-a doua, care se afla aproape lipita de prima. Dupa lichidarea flacarilor, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unuia dintre…

- Mai multe incendii au izbucnit in noaptea de sambata spre duminica in Maramureș. Pompierii din Vișeu de Sus, Sighetu Marmației, Baia Mare și Borșa au intervenit pentru stingerea focului și pentru salvarea bunurilor. In jurul orei 2.00 s-a dat alarma cand focul a izbucnit la o cladire situata in spatele…

- Codul Galben de vant puternic face ca locuitorii municipiului Constanta sa alerteze pompierii pentru orice situatie.Unele dintre ele de a dreptul bizare.Pentru ca nu se putea odihni din cauza unei table care se misca si facea zgomot puternic, probabil, o locatara a unui bloc de pe strada Suceava, din…

- Mic incendiu la un supermarket de pe strad N.Testemiteanu din Capitala. Pompierii au fost alertati dupa ce o casa de marcat a luat foc.Potrivit unui martor ocular, care ne-a expediat imagini video pe adresa rdactiei Publika.md, flacarile au izbucnit in jurul orei 07:00.

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din judetul Suceava. Femeia a murit intoxicata cu monoxid de carbon dupa ce in camera ei a izbucnit un incendiu. Localnicii au reusit sa o scoata afara inainte sa ajunga pompierii, insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru viata acesteia.…

- Doua autocare au ars noaptea trecuta într-o parcare din strada Uzinelor din comuna Bacioi, municipiul Chișinau. Pompierii au reușit sa scape de flacari alte trei autobuze. Serviciul 901 a fost alertat în jurul orei 02.00, iar la fața locului s-au deplasat trei echipaje de…

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri, la o anexa pentru depozitarea lemnelor, situata in localitatea Teremia Mare. ”La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autosanitara SMURD, un ofițeri si noua subofițeri din cadrul Subunitatii de pompieri Sannicolau…

- Pompierii din Aiud au intervenit vineri, in jurul orei 14.00, la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Teiuș. Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, in localitatea Teiuș, la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca a unui imobil situat in…