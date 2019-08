Stiri pe aceeasi tema

- ”Diagnosticul medicilor veterinari a fost dur: Norocel avea metastaze pulmonare, tumori la nivelul ficatului și splinei si metastaze suprarenale. Numele nu era al lui. I-l pusesera vecinii care il gasisera pe metisul de caniche pe strada, intr-o stare jalnica. Nu mai avea par, nu era hranit, era…

- A fost haos la inscrierea la liceu! Elevii de clasa a opta care vin din provincie si isi doresc sa prinda un loc la un liceu de top din Capitala s-au inghesuit la singurul centru de inscrieri din Bucuresti. Unii au campat la scoala de ieri, altii au venit la 2 dimineata cu scaune de acasa. Inspectorii…

- VIDEO! Incendiu puternic la fostul restaurant Zahana din cartierul piteștean Tudor Vladimirescu. Incendiul se manifesta pe o suprafața de 400 de metri, cu degajare mare de fum. Strada a fost inchisa. La fața locului intervin echipaje de pompieri cu patru autospeciale cu apa și spuma, autoscara, barca…

- Accident in lant cu implicarea a patru automobile pe strada Ismail din sectorul Centru al Capitalei. In zona s-au format ambuteiaje, iar automobilele implicate au fost grav avariate.La fata locului au intervenit oamenii legii.

- Accident grav in Capitala. O doamna in varsta de 61 de ani a decedat, dupa ce a fost lovita de un automobil in timp ce traversa strada regulamentar. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața pe strada Grenoble din sectorul Centru al Capitalei.

- Bataie ca-n filme, pe o strada din Capitala. La miezul noptii, 6 barbati, inarmati cu bate, cozi de topoare, scuturi improvizate si chiar cu un tomberon, pornesc un scandal monstru pe strada.

- O tanara a fost lovita de o masina pe strada Ginta Latina din Capitala. Potrivit martorilor, victima trecea strada neregulamentar.Deocamdata nu se cunoaste care este starea fetei. Accidentul a avut loc dimineata.