Incendiu puternic la Ungheni. Ce zic pompierii Incendiu puternic la Ungheni. Fumul dens s-a putut vedea la o distanța de peste cinci kilometri. Pompierii au fost chemați la fața locului cu mai puțin de o ora in urma. ”Arde vegetația uscata in regiunea Berești”, a spus scurt pentru EXPRESUL Vladimir Girbea, inspector Secția aparare impotriva incendiilor din cadrul Direcției Situații Excepționale Ungheni. Deocamdata, nu se cunosc alte detalii, inclusiv motivele izbucnirii incendiului și daunele provocate. In ziua de 3 aprilie, au mai fost inregistare alte doua incendii provocate de arderea vegetației uscate: unul - in cartierul Danuțeni, iar… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

