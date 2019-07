Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu devastator aseara in Galati. Un restaurant a ars din temelii, iar zeci de persoane au fost evacuate dintr-un bloc de garsoniere aflat in spatele localului. O tanara de 19 ani a ajuns la spital intoxicata cu fum. Pompierii s-au luptat cu flacarile pana spre dimineata.

- Un numar de 38 de persoane au fost evacuate, doua ajungand la spital, in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de luni spre marti la un restaurant din centrul municipiului resedinta, care este lipit de un bloc cu 120 de garsoniere, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita. …

- 38 de persoane au fost evacuate, doua ajungand la spital, in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de luni spre marti la un restaurant din centrul municipiului resedinta, care este lipit de un bloc cu 120 de garsoniere, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia,…

- Incendiu la un restaurant din Curtea de Argeș! Persoane intoxicate cu fum. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, arde acoperișul unui restaurant din Curtea de Argeș, de pe strada Basarabilor, pe aproximativ 100 mp. Doua peroane sunt intoxicate cu fum. Echipajul SMURD le acorda…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate, vineri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din... The post Incendiu puternic in vestul tarii: 11 oameni au ajuns de urgenta la spital. 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate appeared first on Renasterea banateana…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate, vineri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Hunedoara. 11 oameni care s-au intoxicat cu fum au fost duși la spital, intre ei, o femeie gravida și trei copii.Potrivit primelor informații, 27 de persoane au fost evacuate…

- Pompierii pietreni au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, 8 spre 9 mai, in jurul orei 1.45, pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-un apartament situat in Piatra Neamt, cauzat de un scurtcircuit la un prelungitor electric. „Misiune stingere incendiu apartament, etajul 1, strada Progresului,…

- Pompierii intervin, joi dimineata, la un incendiu care a izbucnit la o fabrica de brichete si peleti din Comarnic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres. Nu exista persoane ranite, iar focul se manifesta la nivelul acoperisului.Citește și:…