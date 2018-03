Stiri pe aceeasi tema

- Atentat TERORIST de ultima ora soldat cu 20 DE MORTI si 55 DE RANITI langa un STADION Atentatul a avut loc in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului. Si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane si cel putin 55 de persoane au fost ranite, potrivit AFP. Atentatul a avut loc la intrarea…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 28 au fost ranite, vineri, intr-un incendiu declansat intr-un bloc de apartamente cu 20 de etaje in orasul Ho Si Min, in cladire locuind peste 700 de familii...

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un mare hotel din Manila, Filipine. Aproximativ 300 de clienți au fost evacuați din hotel. Pentru cinci angajați, insa, a fost prea tarziu. Pompierii nu au reușit...

- Doi oameni au murit si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea, aseara, a unui elicopter, in apele reci ale East River, din metropola americana New York, potrivit CNN. Victimele au ramas blocate in centurile de siguranța, potrivit poliției. ...

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si dpa. Aparatul de zbor, un model Mi-8, a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri…

- Aproximativ 30 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac vizand sediul Statului Major al fortelor armate din Burkina Faso, la Ouagadougou, unde Ambasada Frantei si Institutul Francez au fost de asemenea vizate, relateaza AFP. Atacurile - comise de mai multe grupuri de barbati inarmati - au inceput…

- La data de 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea…

- Ministerul rus de Externe a declarat ca, in recenta batalie din provincia siriana Deir al-Zor intre forțele pro-guvernamentale sprijinite de Rusia și forțele conduse de Statele Unite, au fost raniți „cateva zeci” de cetațeni ruși și ai altor foste republici sovietice. In declarația Ministerului de Externe…

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca bombardamentul asupra Ghoutei de Est s-a intensificat duminica seara, fiind ranite 325 de persoane. Ghouta de Est, cel mai mare bastion al rebelilor de langa capitala Damasc, gazduieste aproape…

- Nouasprezece persoane - 17 barbati si doua femei - si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite dupa ce un autobuz cu etaj s-a rasturnat pe o sosea in Hong Kong sambata, potrivit politiei, relateaza AFP si DPA. In imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA. Orasul Hualian a fost cel mai…

- Un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 a lovit in aceasta seara Taiwanul. Sunt mai multe cladiri prabusite, dar nu se stie deocamdata daca exista victime. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat. Acesta este al doilea seism din regiune nregistrat…

- Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de suprafata cu magnitudinea de 6,4 grade. Conform unor surse din cadrul serviciilor de interventie, doua persoane au murit, iar alte zeci sunt blocate sub daramaturi in urma seismului. Premierul Taiwanului, William Lai, a anuntat ca cel putin…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma coliziunii unui tren de pasageri cu un marfar in apropiere de localitatea Pine Ridge, comitatul Lexington din statul american Carolina de Sud, informeaza site-ul postului BBC News. Locomotiva si cateva vagoane…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane.Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere,…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si zece au fost grav ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropiere de Milano. Aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Cel putin doua persoane au murit, 65 au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3, care s-a produs duminica dimineata in sudul statului sud-american, scrie agerpres.ro.

- Cel puțin opt oameni au murit in urma unui incendiu care a izbucnit la un centru comunitar din nordul Portugaliei. Alte zeci de persoane au fost ranite, relateaza BBC News. Incendiul de la Vila Nova da Rainha a izbucnit dupa ce o centrala de incalzire a explodat. Peste 60 de persoane se aflau in cladire,…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza AFP. “Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea…

- Detasamentul Orsova intervine in mun. Orsova, B-dul portile de Fier pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din blocul social. La locul evenimentului, s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Garzii de Interventie Orsova. La sosirea fortelor, locatarii reusisera sa stinga…

- Soferul unui autoturism Ford care circula pe drumul european din localitatea ieseana Baltati a patruns pe contrasens si a intrat frontal, cu viteza de 120 de kilometri/ora intr-o masina Volkswagen.

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- Mai mult de 200 de persoane au fost arestate si zeci de persoane au fost ranite in timpul violentelor izbucnite in mai multe orase din Tunisia, a anuntat miercuri Ministerul de Interne dupa cea de-a doua noapte de tulburari sociale alimentate de masurile de austeritate, la sapte ani dupa revolutia…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Un puternic incendiu a izbucnit aseara la Curtea de Arges, in zona coloniei de unguri. Mai multe baraci au fost cuprinse de flacari, misiunea pompierilor fiind una foarte grea. Zece persoane au fugit din calea flacarilor, noua adulti si un copil. Dupa o interventie ce a durat mai bine de doua ore,…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Conform anuntului Ministerului de Interne, victimele au fost gazite in autobuz, in Oceanul Pacific si pe plaja stancoasa pe care s-a prabusit autobuzul, titreaza News.ro. Sase persoane au…

- Cel putin 12 persoane, intre care un copil de un an, au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara intr-un bloc de locuinte din cartierul Bronx, din New York. Mai multe persoane sunt ranite, patru dintre acestea fiind in stare critica. Este cel mai grav incendiu din oras din ultimii 25 de ani.…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24. "Potrivit…

- ''O deflagratie a avut loc catre ora locala 18,30 (15,30 GMT) intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt Petersburg. Potrivit primelor informatii, exista mai multi raniti'', a indicat politia intr-un scurt comunicat, potrivit Agerpres. Citeste si Accident ingrozitor in Rusia,…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…