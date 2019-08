Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atentatului de la El Paso, soldat cu 22 de morti si zeci de raniti, a marturisit ca tinta atacului erau persoanele de origine "mexicana", a relatat publicatia The Washington Post, potrivit agentiei de stiri Reuters, potrivit Mediafax.Publicația a relatat ca a obținut o copie a mandatului…

- FOTO – INFO Trafic jud. Bihor Un grav accident de ciruculație, soldat cu doi morți și șapte persoane ranite, s-a produs joi dimineața, in jurul orei 6:20, pe DN1 E60, intre Cluj-Napoca și Oradea, pe raza localitații bihorene Uileacu de Criș, comuna Tileagd. Potrivit primelor informații, accidentul s-a…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in aceasta dimineața pe Drumul Național 7, in statiunea Calimanesti, in urma coliziunii frontale dintre un autoturism si au autotren, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Circulatia rutiera pe Valea Oltului, in zona evenimentului…

- Focul pare sa se fi declansat in jurul orelor locale 10:30 (01:30 GMT) intr-un imobil al companiei Kyoto Animation, care produce seriale de animatie televizate de succes. Incendiul nu a reusit sa fie stins dupa doua ore, un fum alb iesind prin ferestrele cladirii, potrivit unor imagini difuzate…

- Focul pare sa se fi declansat in jurul orelor locale 10:30 (01:30 GMT) intr-un imobil al companiei Kyoto Animation, care produce seriale de animatie televizate de succes. Incendiul nu a reusit sa fie stins dupa doua ore, un fum alb iesind prin ferestrele cladirii, potrivit unor imagini difuzate…

- Un impact extrem de dur a fost inregistrat intre doua masini, in localitatea Mogosesti. In urma accidentului au rezultat cinci raniti, in cele doua masini erau, in total, sase persoane dar una dintre ele a refuzat transportul in spital. Printre raniti se afla si o fetita de un an si sapte luni, ea a…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 a lovit luni provincia Sichuan (sud-vest), facand cel putin sase morti si 75 de raniti, au anuntat responsabili si presa de stat, transmite AFP. Numeroase echipe de salvare s-au indreptat spre zonele afectate din apropierea epicentrului, situat in vecinatatea orasului…

- Cel putin 19 de persoane au fost ucise si alte 13 ranite intr-un atac comis duminica asupra si in jurul orasului Arbinda, in nordul Burkinei Faso, a anuntat guvernul local, relateaza marti Reuters.