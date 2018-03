Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase echipaje de pompieri au intervenit, sambata dimineața, la un puternic incendiu care a izbucnit intr-o gospodarie din comuna Brodina. Alarma de incendiu s-a dat in jurul orei 9.30. La fața locului au intervenit militarii Garzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului de Pompieri ...

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, in Bucuresti, la un ansamblu rezidential din Berceni. Incidendiul are loc in cladirea Monaco Towers. Pompierii sustin ca exista posibilitatea ca mai multe persoane sa fi fost surprinse de flacari, la etajul al 19-lea ...

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat...

- Pompierii au fost alertati pentru a stinge un incendiu izbucnit, vineri, in incinta piatei agroalimentare “Aurel Vlaicu”, din Arad. Au fost flacari insemnate, dar si un nor urias de fum, vizibil de la o distanta insemnata. Din fericire, oamenii din piata – comercianti si cumparatori deopotriva – au…

- Doi barbati si-au pierdut viata, iar alti doi au fost raniti grav, in urma unui accident rutier produs, joi seara, pe DN 79, in judetul Arad, un autoturism lovind una dintre victime in timp ce se deplasa pe jos pe marginea drumului, dupa care a parasit partea carosabila si s-a izbit de un copac.Accidentul…

- Un pompier chemat sa stinga un incendiu la o casa din Neamt a primit, in loc de multumiri, un pumn in fata! Nu de la proprietar, ci de la un vecin, nemultumit ca specialistul nu tine cont de...

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la Sectia ATI a Spitalului Judetean Alba. Doua persoane, angati ai unitatii, fiind ranite. O victima a suferit arsuri, iar cea de-a doua a fost intoxicata cu fum. Pompierii au gasit si un pacient decedat, dar medicii spun ca murise inainte de producerea…

- Un incendiu violent a izbucnit in Capitala, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Potrivit ISU , 7 autospeciale de stingere au fost trimise la fata locului.

- Doua femei au suferit rani grave dupa ce au sarit de la etajul sase al unui hotel in care izbucnise un incendiu violent. Scenele cumplite s-au petrecut in Izmir. Cuprinse de panica din cauza flacarilor care le mistuiau camera, tinerele s-au refugiat pe marginea balconului. Desi pomperii le-au tot spus…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, marți dimineața, pentru stingerea unui incendiu la centrala termica a unei case din cartierul albaiulian Paclișa, pe str. Aromei. S-a acționat cu doua autospeciale. Focul a fost localizat la scurt timp iar in jurul orei 7.15 se lucra pentru stingere. Revenim cu…

- Flacari imense s-au ridicat, noaptea trecuta, deasupra unei vulcanizari de pe strada Grigore Ventura in zona fabricii de bere. O vulcanizare si depozit de cauciucuri a luat foc, iar incendiu alimentat de cauciucuri si alte materiale inflamabile a speriat oamenii care au sunat la 112. Pompierii au intervenit…

- Accident in județul Cluj, pe Drumul National 1 intre Huedin și Oradea. Bilanțul: doi morți și trei raniți grav! Un șofer a intrat cu mașina pe contrasens, s-a izbit violent de un TIR și a fost proiectat intr-un autovehicul care circula regulamentar.

- Un puternic incendiu s-a produs sambata, 17 februarie 2018, pe o strada din municipiul Caracal, trei locuinte fiind afectate. Pompierii au fost solicitati sa intervina la trei adrese din Caracal, strada Antonius Caracalla, unde un incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați, vineri dimineața, sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința din Negru Voda, județul Constanța.

- Explozie intr-un bloc din Deva Foto: Arhiva Pompierii militari și salvatorii Detașamentului Deva intervin la o exlozie, care nu a fost urmata de incendiu, produsa într-un apartament din oraș. Echipajele deplasate de urgența la fața locului au gasit în apartament o…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, in cadrul unui exercitiu, o simulare de incendiu ce a avut in scenariu salvarea unei persoane blocate la etajul patru al unui hotel. Reprezentantii ISU si-au testat capacitatea de interventie cu doua autospeciale,…

- Pompierii au intervenit in numar mare si au facut eforturi considerabile pentru a limita efectele unui incendiu izbucnit la Medgidia, vineri dimineata. Focul a cuprins initial o locuinta, dar apoi s-a extins rapid, din cauza vantului, flacarile ajungand sa cuprinda nu mai putin de 10 constructii aflate…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 a lovit in aceasta seara Taiwanul. Sunt mai multe cladiri prabusite, dar nu se stie deocamdata daca exista victime. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat. Acesta este al doilea seism din regiune nregistrat…

- Doua persoane au murit si 114 au fost ranite, dintre care unele grav, in seismul cu magnitudinea 6,4 care a lovit marti seara estul Taiwanului, a anuntat guvernul de la Taipei, citat de AFP. Premierul William Lai a precizat ca ambele decese au survenit in orasul-port Hualien, unde un hotel s-a prabusit.…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca au intervenit, sambata seara, in jurul orei 21.30, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din orașul Solca. La sosirea echipajelor, ardeau doua anexe gospodarești și exista pericolul de propagare la un gater. Focul a…

- Un puternic incendiu a izbucnit in urma cu putin timp la Lazu.Potrivit primelor informatii, din cauze, inca necunoscute, mai multe cauciucuri au luat foc, intre Cumpana Agigea si Lazu.Pompierii intervin pentru localizare si lichidare. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Cel putin 41 de persoane au decedat, iar alte aproximativ 80 au fost ranite in urma unui incendiu produs, vineri, la un spital din orasul sud-coreean Miryang, potrivit ultimului bilant anuntat de autoritati, care au avertizat ca numarul victimelor ar putea sa creasca, relateaza agentia Yonhap.

- Este cel mai grav incendiu care are loc in Coreea de Sud in ultimii zece ani, iar bilanțul victimelor ar putea crește in continuare, intrucat mai multe dintre persoanele ranite sunt in stare critica.

- Un numar de 31 de persoane au fost ucise si alte peste 40 ranite intr-un incendiu care a cuprins un spital din Miryang (sud-est), vineri dimineata, au precizat pompierii, citati de agentia sud-coreeana Yonhap.

- Șoferul masinii a tras imediat pe dreapta atunci cand a observat ca de sub capota iese fum. In doar cateva minute vehiculul a fost cuprins de flacari. Pompierii au intervenit imediat si au reusit sa stinga focul, insa masina a fost distrusa in totalitate. Din primele cercetari a reieșit…

- Pompierii botosaneni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Aleea Noua din municipiul Botosani.A A

- TRAGEDIE AVIATICA: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24. Accidentul…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed, nici inghetat, a precizat guvernatorul regiunii Eskisehir, unde s-a produs accidentul. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului, astfel ca autocarul…

- Incendiu puternic la un sediu Transgaz din Gorj, dupa ce o conducta s-a spart. Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge flacarile. Incendiu la sediul Transgaz, din comuna Hurezani, judetul Gorj, dupa ce o conducta Petron s-a spart, potrivit gorj-domino.ro. Flacarile a izbucnit dupa ce o conducta…

- Bilantul victimelor dublului atentat sinucigas, produs luni in centrul Bagdadului, a crescut la 26 de morti, in majoritate lucratori zilieri, acesta fiind cel de-al doilea atac de acest tip in...

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit coasta de sud a statului Peru in dimineata zilei de duminica. Evenimentul s-a soldat cu moartea cel putin doua persoane si cu zeci de raniti, cauzand prabusirea mai multor drumuri si case, relateaza CNN .

- Pompierii de la ISU Delta Tulcea au fost solicitati sa intervina la un incendiu care se manifesta la un depozit de furaje din localitatea Mihai Bravu. Pentru limitarea efectelor focului intervin militarii de la Statia de pompieri Babadag cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si cinci subofiteri.Deasemenea…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit la societatea de transport public din Tulcea, unde 13 autobuze au ars si 3 au fost scoase din garaje. Peste 80 de pompieri, cu 9 autospeciale incearca sa stinga flacarile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Detasamentul Orsova intervine in mun. Orsova, B-dul portile de Fier pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din blocul social. La locul evenimentului, s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Garzii de Interventie Orsova. La sosirea fortelor, locatarii reusisera sa stinga…

- Soferul unui autoturism Ford care circula pe drumul european din localitatea ieseana Baltati a patruns pe contrasens si a intrat frontal, cu viteza de 120 de kilometri/ora intr-o masina Volkswagen.

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri, la o anexa pentru depozitarea lemnelor, situata in localitatea Teremia Mare. ”La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autosanitara SMURD, un ofițeri si noua subofițeri din cadrul Subunitatii de pompieri Sannicolau…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte zece au fost ranite, dupa ce un autobuz a iesit de pe carosabil si a lovit mai multi pietoni aflati pe scarile de la iesirea-intrarea unei statii de metrou din vestul Moscovei, ...

- Un incendiu de amploare a mistuit un centru comercial din Filipine. Cel putin 37 de oameni au murit. Medicii au declarat ca numeroase victime au fost internate in stare grava. Din imaginile surprinse de martori se vede cum oamenii ramasi captivi in cladire au iesit pe acoperis.

- Pompierii filipinezi au descoperit un cadavru si se crede ca alte 36 de persoane blocate in cladirea devastata au decedat in urma unui incendiu care a cuprins centru comercial din Davao, in sudul Filipinelor, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit The Associated Press.

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara la o pensiunea din județul Buzau, satul Valea Lupului. Conform primelor informații, flacarile sunt imense și zeci de pompieri se lupta cu flacarile, alții sunt pe drum pentru a da o mana de ajutor.

- Un incendiu puternic a izbucnit, dimineata, la depozitul unei fabrici de fibra de sticla din Vaslui. Pompierii intervin cu patru autospeciale. Nu exista persoane ranite, dar intervenția este dificila din cauza ca in zona nu exista surse de apa și din cauza vantului care sufla cu intensitate, ne-a informat…

- Pompierii baimareni au intervenit ieri, 21 decembrie, cu patru echipaje pentru stingerea unui incendiu pe strada Margeanului din Baia Mare. Acoperisul unei societati comerciale a fost cuprins de flacari.

- Pompierii din cadrul Garzii Vișina, Detașamentului Caracal și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Corabia au intervenit aseara, in orașul Corabia, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mobila. Peste douazeci de pompieri, cu trei autospeciale de stingere ...

- Pompierii au intervenit, joi seara, la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuința din Dumbraveni, dupa ce o centrala de încalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov.