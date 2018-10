Stiri pe aceeasi tema

- Flarari imense au cuprins, in aceasta noapte, Hotelul Roma din Timisoara. Pompierii au intervenit de urgenta ca sa stinga incendiul care a cuprins intreaga cladire. Hotelul se afla pe strada Alexandru Vaida – Voievod nr. 4. Primele informatii ale pompierilor arata ca flacarile au ajuns la acoperisul…

- Un puternic incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un hotel aflat in Complexul Studentesc din Timisoara. Focul a cuprins mai intai terasa, apoi s-a extins pana la mansarda, scrie news.ro.Potrivit pompierilor, incendiul a izbcnit in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei…

- Primarii a patru orașe din Romania vor sa ia bani de la Bruxelles și sa nu mai depinda de București. Astfel, au creat ceea ce putem numi o alianța a vestului. Planul presupune și dezvoltarea infrastructurii. Orașele din Romania incluse in aceasta alianța sunt: Timișoara, Arad, Oradea și Cluj. Acesta…

- Pompierii din cadrul Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit astazi in zorii zilei pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei anexe gospodarești in localitatea Lapușel. Pentru lichidarea incendiului pompierii baimareni au intervenit cu trei autospeciale de lucru…

- Aproximativ 1.700 de porci au murit in urma unui incendiu izbucnit la o ferma din localitatea braileana Tichilești. In interior se aflau peste 2.300 de animale, din care au fost salvate aproximativ 600. Potrivit purtatorului de cuvant ISU Braila, Ștefan Stoian, incendiul a izbucnit in jurul orei 6.00…

- Desfașurare de forțe, luni dimineața, din cauza unui incendiu puternic la o ferma de porci din Tichilești, județul Braila. Pompierii intervin cu trei autospeciale pentru a stinge focul din hala care adapostește aproape 10.000 de porci. Alerta s-a dat in jurul orei 6 cand unul dintre paznici a sunat…

- O persoana a murit carbonizata, intr-un incendiu care a izbucnit ieri noapte la o casa din Urseni, de langa Timisoara. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care imobilul s-a aprins. Alarma s-a dat chiar inainte de miezul noptii. Pompierii au sosit la fata locului cu mai multe autospeciale si au…

- Opt mașini au fost distruse și alte trei au fost avariate in urma unui incendiu puternic la un service auto din Paulești, județul Prahova. Din primele cercetari, pompierii susțin ca focul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric. Focul a cuprins marți seara un service auto situat la intrarea…