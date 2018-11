Incendiu puternic la un depozit de autobuze. Pagube masive: primul bilanţ al Brăgăzii de Pompieri Mirror scrie ca aproximativ 60 de pompieri se lupta cu focul care a izbucnit la garajul Green Street Green Farnborough Hill, in suburbia Orpington. Locuitorii din zona au declarat ca au auzit cateva explozii puternice, vehiculele fiind cuprinse de flacari la primele ore ale diminetii. Incendiul devastator a facut 71 de morti. Peste 1000 de persoane sunt date disparute Conform primului bilant realizat de Brigada de Pompieri din Londra, sapte autobuze au fost complet distruse de incendiul, in timp ce alte patru au fost grav afectate. De asemenea, 30 de vehicule au fost mutate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un depozit din sud-estul Londrei, 11 autobuze fiind cuprinse de flacari pana acum, a anuntat joi Brigada de Pompieri din Londra, informeaza cotidianul The Mirror.

