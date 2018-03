Incendiu puternic la Termocentrala de la Turceni. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj.Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta cu degajare mare de fum si, din primele informatii, se pare ca ard mai multe cabluri, fara a exista pericul de extindere."Incendiul se manifesta…

- Astazi in incinta Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost donate doua autospeciale și a echipamentului de intervenție oferite pentru salvatorii și pompierii din stanga Nistrului de „Operațiunea Florian" din Marea Britanie.

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea). Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti,…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o casa de locuit, din comuna Jidvei, județul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, incendiul s-a manifestat la acoperișul casei de locuit. ”Garda Blaj a…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au plecat joi dimineata catre patru localitati rurale izolate de nametii de zapada pentru a prelua cazuri medicale de urgenta care necesita transportul la spital, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Anca Chirita.…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava spun ca un incendiu puternic a izbucnit in orasul Radauti, la o gospodarie si s-a extins rapid la cea de-a doua locuinta, la fata locului intervenind cinci autospeciale de apa si stingere. Pompierii au gasit in unul dintre imobilele…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, militarii au fost sesizati sa intervina la un apartament dintr-un bloc de pe strada Soveja, de catre un vecin care l-a auzit pe copil plangand si smucind clanta usii de la intrarea in locuinta.…

- Pompierii intervin, miercuri, pentru scoaterea unui cadavru din raul Mureș, pe raza localitații Ocna Mureș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea cadavrului. Revenim cu amanunte

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Pompierii intervin, miercuri la pranz, cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o magazine dintr-o gospodarie din municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Doua autospeciale au fost mobilizate in noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un grajd din comuna Cergau, localitatea Gergau Mic. Pompierii din Blaj au fost solicitați sa intervina in miezul nopții, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Flacarile…

- Un puternic incendiu a izbucnit vineri dimineata la acoperisul unei locuinte din Medgidia, iar din cauza vantului puternic flacarile s-au extins apoi la alte noua case, in care locuiau 43 de persoane. La fata locului intervin peste 40 de pompieri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR: 'Hotii…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim.Citeste si: Ministrul Muncii IESE LA RAMPA…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Prim-adjunctul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, colonel Cristian Radu, a declarat, marti, la Alba Iulia, ca IGSU va derula in urmatorii ani un amplu proiect in valoare de 40 de milioane de euro prin care va infiinta o retea de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU Dobrogea) are in dotare 39 de autospeciale pentru interventie a caror vechime depaseste 10 ani si sunt folosite in continuare la un rulaj mare, potrivit raportului prezentat luni de seful institutiei col. Daniel-Gheorghe Popa, in cadrul sedintei de bilant…

- Mura, cea mai tanara membra a echipei de salvatori a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, a fost sarbatorita cum se cuvine la implinirea unui an.Profesorul sau i-a organizat o petrecere surpriza, iar la ora de curs i-a a...

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Geoagiu de Sus. ISU a anunțat ca au fost deplasate la fața locului doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Nu s-au inregistrat victime. FOTO: Arhiva

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Traficul pe un sens de mers este blocat, joi, la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, dupa ce vagonul unui TIR care circula in zona s-a desprins de capul autotrenului. Pompierii asigura masuri de prevenire si stingere a incendiilor, avand in vedere ca incidentul s-a produs in preajma unei benzinarii.…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, luni, la o teava de gaze a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Mai multe autoturisme aflate in apropiere au fost avariate, dar nu exista victime. Focul a cuprins si cladirea administrativa a firmei, mai multe echipaje intervenind…

- Un incendiu a izbucnit in interiorul Hotelului Național. Potrivit imaginilor surprinse de reproterii Deschide.MD, din sediul cladirii parasita ies dire de fum negru. Pompierii au ajuns acum la fața locului. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Diana Țuțu, a precizat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe au inervenit la un incendiu izbucnit la un operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile și deșeuri feroase, din municipiul Sfantu Gheorghe.Doua echipaje de pompieri, cu doua autospeciale cu apa și spuma, au…

- Doua autocare au ars noaptea trecuta într-o parcare din strada Uzinelor din comuna Bacioi, municipiul Chișinau. Pompierii au reușit sa scape de flacari alte trei autobuze. Serviciul 901 a fost alertat în jurul orei 02.00, iar la fața locului s-au deplasat trei echipaje de…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la o hala de producție a produselor alimentare de la Topoloveni. Din primele informații de la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafața de circa 1.600 de metri patrați. Pana la acest moment, nu sunt victime. Potri vit Inspectoratului pentru Situații…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit in 18 situații pentru prevenirea riscurilor și acordarea ajutorului, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI.

- O casa din comuna Rameț a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii au intervenit cu doua autospeciale. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in…

- Intervin in orice conditii si ori de cate ori este nevoie. Trec prin apa si foc la propriu si au mers ani la randul la interventii cu autospeciale in prag de pensionare. Iata insa ca sfarsitul anului 2017 le-a adus pompierilor constanteni mai multe motive de bucurie. Salvatorii ISU au primit autospeciale…

- Pompierii au intervenit in 2.255 situatii de urgenta in Ajun si in prima zi de Craciun, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor. In Ajun si in prima zi a Craciunului, peste 5.100 de pompieri s-au aflat, in fiecare zi, la datorie, aceștia intervenind in 2.255 situatii de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- Potrivit reprezentanților ISU Crișana Bihor, la locul incidentului s-au deplasat cu operativitate doua echipaje de stingere si un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Secției de Pompieri Beiuș, precum si un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean. „Pompierii militari au…

- Incendiul izbucnit la sonda de gaz de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, ramane nestins dupa aproape 60 de ore. Echipa de specialisti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) nu poate stinge imediat flacarile deoarece exista risc de explozie. Echipa de specialisti…

- ”Nu am intervenit pentru stoparea frontului de flacari pentru un simplu motiv, ca aceasta actiune coordonata impreuna cu captarea gazelor din zacamant ar duce practic la posibilitatea formarii unor amestecuri explozive care in functie de viteza vantului si directia de deplasare a vantului ar putea…

- Mai multe echipaje de pompieri, impreuna cu autospeciale, din judetele Bihor si Maramures sunt asteptate sa ii sprijine pe pompierii satmareni la lichidarea incendiului izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul…

- Autoritatile sunt in alerta maxima in judetul Satu Mare! Potrivit celor prezenti in localitatea Moftinu Micericol, unde arde o sonda de gaz, exista pericol de explozie. Flacarile au izbucnit azi-noapte. In aceste momente peste 30 de pompieri intervin, iar Raed Arafat, coordonator Dispeceratului pentru…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, judetul Satu Mare. Arderea se realizeaza violent, cu flacara deschisa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…