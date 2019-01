Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Zarnesti, Bran, Moieciu si un echipaj de la Detasamentul 1 din Brasov intervin vineri pentru stingerea unui incendiu declansat la acoperisul unei vile din satul Sohodol, comuna Bran, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, scrie Agerpres.''Pompierii…

- Pompierii militari din Zarnesti, Bran, Moieciu si un echipaj de la Detasamentul 1 din Brasov intervin vineri pentru stingerea unui incendiu declansat la acoperisul unei vile din satul Sohodol, comuna Bran,...

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil din localitatea Sohodol (comuna Bran). Purtatorul de cuvant al Inpscetoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Cipiran Sfreja, a precizat ca este vorba despre o vila, reguim de inplțime…

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a 5 incendii. Militarii Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea a doua incendii, unul la un coș de fum, unde a ars funinginea din coșul de evacuare al fumului, iar altul la acoperișul unei locuințe. In…

- Potrivit sursei citate, trei persoane s-au autoevacuat."Cabana era construita din lemn, fapt ce a contribuit la dezvoltarea si propagarea incendiului cu repeziciune la intreaga constructie, focul manifestandu-se violent. Interventia a fost una dificila si s-a manifestat la minus 10 grade…

- In intervalul 16.11-19.11.2018, pompierii maramureșeni au intervenit in cazul a 11 situații de urgența. Dintre acestea 9 au fost incendii și 2 accidente rutiere. Vineri, 16.11., Detașamentul de Pompieri Baia Mare a intervenit in localitatea Remetea Chioarului pentru lichidarea unui incendiu izbucnit…

- Un accident a avut loc in jurul orei 22.30 la trecerea de pietoni din Centrul Civic. Un pieton a fost lovit. „Este vorba despre o persoana lovita de masina in Brasov, pe str. Mihail Kogalniceanu. Victima este inconstienta, s-a deplasat un echipaj smurd tip C”, a precizat purtatorul de cuvant la Inspectoratului…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina la un incendiu care a izbucnit la o casa in localitatea Sanpetru, pe strada Drumul cu plopi. „S-au deplasat la lcul ncendiului trei autospeciale cu apa si spuma și un echipaj SMURD”, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de…