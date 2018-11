Stiri pe aceeasi tema

- O fabrica de mobila din municipiul Targoviste a fost cuprinsa de un incendiu joi seara, flacarile manifestandu se la patru hale, pe o suprafata de 10.000 mp, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU citat de Agerpres.roArderea se manifesta la nivelul a 4 hale, pe o suprafata…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi seara, la acoperisul unei fabrici de mobila din municipiul Targoviste, arderea manifestandu-se la nivelul a patru hale, pe o suprafata de aproximativ 10.000 de metri patrati. Deocamdata nu sunt anuntate victime, potrivit IGSU.

- F. T. Ieri dimineata, pompierii prahoveni au fost alertati, prin intermediul Numarului Unic „112” sa intervina pentru a stinge flacarile care cuprinsesera o casa in localitatea Ploieștiori. La fata locului au ajuns patru autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Potrivit reprezentantilor…

- Incendiu de proporții in centrul Craiovei, unde arde Piața Veche. Flacarile au fost observate in jurul orei 20:00 de mai mulți oameni, care au sunat la numarul 112. In doar cateva minute, pompierii au ajuns la fața locului și se lupta in continuare cu flacarile care mistuie interiorul și acoperișul…

- Un puternic incendiu a izbucni, joi seara, la o hala din zona Piata Veche din municipiul Craiova, la fata locului deplasandu-se cinci autospeciale. Focul a afectat o suprafata de 800 de metri patrati, dar nu exista persoane ranite.

- Incendiul din incinta fostei fabrici Chimica Marașești, județul Vrancea, a izbucnit din cauza unei scantei mecanice. Au ars aproape cinci tone de sulf pulbere, 200 de metri patrați din tavan și din izolație, iar pereții s-au deteriorat pe o suprafața de 600 metri patrați, scrie Mediafax. Reprezentanții…

- 15 locuințe, pe o suprafața de 1.200 metri patrați, au ars în urma incendiului izbucnit luni seara la un ansamblu de locuințe sociale din municipiul Cernavoda. Incendiul a fost stins dupa aproximativ șase ore, cu intervenția a 40 de pompieri. Reprezentanții ISU Constanța au declarat ca flacarile…

- Un incediu puternic a izbucnit, vineri dimineața, la groapa de gunoi a orașului Arad, fiind afectata o suprafața de aproape 3.000 mp, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, incendiul a izbucnit la groapa de gunoi a orașului Arad, aflata…