- Un puternic incendiu de padure a izbucnit in zona muntoasa a insulei spaniole Gran Canaria, celebra destinatie turistica, transmite duminica DPA. Conform autoritatilor spaniole, cele mai afectate sunt comunitatile Tejeda, Artenara si Galdar, de unde zeci de persoane au fost evacuate.…

- Pompierii au intervenit, sambata dimineata, la un puternic incendiu care a izbucnit intr-o gospodarie din satul Braiesti, comuna Cornu Luncii, focul pornit dintr-un garaj mistuind, printre altele, doua masini si distrugand partial si acoperisul casei de locuit. Alarma de incendiu s-a dat in jurul ...

- Incendiul a fost anunțat de sateni la 112. La fața locului au fost trimiși pompierii de la Tg. Bujor. Inca se intervine pentru lichidarea incendiului. Alarma s-a dat in jurul orei 14.00. Incendiul se manifesta pe 100 hectare de padure de la marginea satului Chiraftei, spre Mastacani. A existat…

- Pompierii au intervenit cu nu mai putin de sapte autospeciale cu apa la un incendiu puternic izbucnit luni noapte intr-o gospodarie din Fantana Mare. Alarma de incendiu s-a dat in jurul orei 22.30.La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii ...

- Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit la o casa din Cajvana, din fericire in acest caz focul fiind stins la timp iar pagubele limitate. Alarma de incendiu s-a dat joi, in jurul orei 16.00, la locuința lui Zaharie B., in varsta de 58 de ani. La fața locului au intervenit pompierii ...

- Un puternic incendiu de padure a izbucnit ieri in Catalonia, in nord-estul Spaniei, pe fondul a caniculei (35 de grade Celsius) și a vantului puternic, a anuntat guvernul regional intr-un comunicat.

- Știai ca avem un grup dedicat noutaților din județul Buzau? Click AICI pentru a te inscrie! Misiune contracronometru pentru salvarea a 80 de animale – oi și capre – surprinse de o viitura pe o insula de pe cursul raului Buzau. S-a intamplat azi, la o stana zona localitații Unguriu, acolo unde apa Buzaului…