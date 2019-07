Stiri pe aceeasi tema

- Imagini inedite de la un banchet organizat la un liceu din Alba, in iunie 1989. Cum se distrau liceenii in timpul regimului comunist Petrecerile de final de liceu, in anii de dinainte de Revolutie, erau mult diferite fata de ceea ce se intampla in prezent, datorita restrictiilor impuse de regimul comunist.…

- Imagini teribile ale potopului care a lovit satul Rachita din județul Alba. Un localnic a reusit sa surprinda momentele in care apa a distrus definitiv așezarea din Ardeal, iar filmulețul va poate afecta emoțional.

- Imagini cumplite au fost surprinse in Germania, la un accident cu 4 camioane. Un sofer de camion, in varsta de 52 de ani, nu a observat ca cel din fata sa farneaza si l-a lovit atat de violent, incat l-a proiectat intre alte doua camioane care circulau cu viteza extrem de mica

- Noapte alba pentru pompieri. Acestia au intervenit pentru a stinge o masina, care ardea ca o torta, in curtea unui bloc de locuit de pe strada Hincești din cartierul Telecentru al Capitalei.Incendiul a avut loc in jurul orei 01:40.Doua echipaje de pompieri au luptat cu flacarile.

- O femeie care ar fi cazut accidental in lacul Fundeni, vineri seara, a fost salvata de doi politisti care au sarit in apa si au adus-o la mal, dupa care aceasta a fost transportata la spital, potrivit Politiei Capitalei."La ora 18,45, prin apel 112, se anunta faptul ca o persoana ar fi cazut…

- Este deja binecunoscut faptul ca satele comunei Pianu se confrunta an de an cu o situație mai speciala: invazia șerpilor de apa (așa-ziși de casa). Sunt negri, cenusii sau bruni, lungi de 1,5-2 m si in ultima vreme se inmultesc peste masura. De curand, o intalnire ”amiabila” dintre un asemenea șarpe…

- Sasii din Transilvania aveau obiceiuri specifice si spectaculoase in perioada sarbatorii Pastelui. La Jidvei, comuna din Alba cunoscuta mai ales pentru vinul cu acelasi nume, la prinderea postului se sarbatorea Carnilejul.

- Catedrala Notre-Dame din Paris a fost devastata luni seara de un incendiu violent care a facut ca acoperișul, dar și ”sageata” celui mai vizitat monument istoric din Europa sa se prabușeasca. Primarul Parisului, Anne Hidalgo, citata de o jurnalista de la Le Monde, spune ca exista o gaura uriașa la nivelul…