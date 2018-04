Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a cuprins fabrica UAMT din Oradea. De ore bune, zeci de pompieri incearca sa stinga focul, insa, dat fiind faptul ca flacarile au ajuns la o hala de depozitare de cauciucuri si mase plastic, misiunea este una dificila.

- Marți dimineața, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu in cladirea postului de poliție din localitatea Mihalț. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Garzii de intervenție Blaj, cu doua autospeciale…

- In imaginile video postate pe internet se vede cum la ecluza de la Uivar, in Timiș, apele involburate sunt pline de spuma. Cel care a realizat acest video spune ca apa ar mirosi a detergent. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Banat au fost, duminica seara, la fața locului.…

- Pompierii prahoveni au intervenit, joi dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe platforma fostei rafinarii Astra, unde se fac lucrari pentru dezafectarea acesteia, nefiind inregistrate victime in urma evenimentului, conform Agerpres.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu…

- Patru persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul care leaga orasul Arad de Oradea, fiind implicate trei masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe DN 79, transmite corespondentul MEDIAFAX. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe DN 79,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, noaptea trecuta, la un complex comercial din orasul Brosteni, judetul Suceava. Cinci autospeciale ale pompierilor din Vatra Dornei si ale servicilor voluntare au intervenit pentru stingerea flacarilor mai bine de 6 ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- 676 de recipiente cu substanțe periculoase, posibil contrafacute, in valoare de aproximativ 270.000 lei și un autoturism au fost indisponibilizate de polițiști. Polițiștii reșițeni au depistat in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, impreuna cu inspectorii Garzii de Mediu au depistat pe strada Timișoarei…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- Echipajul de intervenție nu a gasit persoane in autoturismul cazut in apa. „S-a deplasat un echipaj al Garzii nr. 1 Sebiș din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș. In momentul sosirii la locul accidentului a fost gasit un autoturism rasturnat in apa – fara persoane in interior. A fost verificata…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta dimineața, intr-un salon din cadrul Sectiei ATI a Spitalului Judetean Alba, cadavrul unui pacient fiind gasit cu arsuri, insa, potrivit reprezentantilor unitatii medicale, victima ar fi decedat inainte de izbucnirea incendiului. Doua cadre medicale au fost…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, un echipaj SMURD a intervenit duminica seara pentru a prelua o fata in varsta de 13 ani, care a cazut de la mansarda unui bloc cu patru etaje, situat pe strada Grivitei din municipiul Botosani. In urma caderii, fata a suferit…

- O fata in varsta de 13 ani este in stare critica dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc din Botosani, ea fiind transportata la un spital din Iasi. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s a petrecut incidentul, scrie Romania TV. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- Sediul unui post comunal de poliție din județul Vaslui a fost cuprins de flacari, in cursul nopții de sambata spre duminica, dupa ce persoane neidentificate ar fi stropit cu carburanți și apoi ar fi dat foc. Pompierii considera ca incendiul a fost provocat, in condițiile in care in zona au gasit doua…

- Doi barbati au fost gasiti carbonizati intr-o casa, ce a fost cuprinsa de flacari, in satul Ciocarlia de Jos, dupa ce pompierii militari au reusit sa stinga incendiul, joi noaptea, in jurul orei 12.00, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Maramureș au intervenit pentru lichidarea a 5 incendii in ultimele 24 de ore. Militarii baimareni au fost solicitați sa lichideze un incendiu in Baia Sprie, unde un autoturism a fost cuprins de flacari. In urma incendiului au ars elementele…

- Gravida transportata cu șenilata din Copaceanca, județul Teleorman. O femeie insarcinata și un pacient cu mana fracturata au ajuns la spital cu ajutoirul unei autoșenilate. Mai multe drumuri din județul Teleorman au fost inchise din cauza zapezii. Interventia a durat aproximativ patru ore, au precizat…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, un incendiu a cuprins in aceasta dimineata un autoturism in trafic, pe bulevradul 1 Mai din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului a intervenit o autospeciala de stingere de la Detasamentul…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Pompierii Sectiei de pompieri Jibou, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj, au desfasurat miercuri, 21 februarie, un exercitiu cu forte in teren la Gara CFR din oras. Actiunea a avut ca scop antrenarea structurilor de interventie la accidente feroviare in care sunt…

- Un barbat in varsta de 88 de ani, din localitatea Babuta, comuna Dragomiresti, a decedat in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui puternic incendiu izbucnit la locuinta sa, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii incendiului…

- Un echipaj al Detasamentului de Pompieri 2 Craiova din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj a intervenit marti la amiaza pentru degajarea unui copac cazut pe plafonul unui autoturism parcat pe strada Henri Coanda din Craiova.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați, vineri dimineața, sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința din Negru Voda, județul Constanța.

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in urma unui atac de panica survenit in timpul incendiului izbucnit in gospodaria sa, cel mai probabil de la jarul cazut din soba. Potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES de Biroul de presa al ISU Suceava, militarii Garzii de Interventie Siret si ai Detasamentului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, accidentul a avut loc pe DN56A, in zona localitatii Simian. "Pe DN56A a avut loc un eveniment rutier, fiind implicata o ambulanta ce transporta un pacient si un autoturism", au transmis reprezentantii IPJ Mehedinti.…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Miercuri, efectivele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” al județului Vaslui au efectuat doua exerciții tactice, cu forțe și mijloace in teren. Primul a fost organizat de Detașamentul de pompieri Vaslui și a avut ca scop intervenția forțelor specializate…

- Un grup de tineri, elevi al instituțiilor de invațamant din raionul Calarași, și-au propus sa contribuie și ei la crearea unui mediu sigur pentru tanara generație. Cum? ”Ne propunem sa aparam drepturile și libertațile persoanelor prin activitați de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice…

- O femeie de 86 de ani a murit dupa ce a cazut de la etaj. Octogenara este din municipiul Campulung Muscel și nu se știe care sunt imprejurarile care au dus la aceasta tragedie. Polițiștii efectueaza cercetari. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel…

- O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost proiectata dintr-o mașina lovita de tren in Satu Mare. Din primele informații, victima este in stare grava. Accidentul a avut loc, marți dimineața, intre orașul Tașnad și localitatea Cig, județul Satu Mare. O șoferița nu ar fi oprit la trecerea la…

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- Sapte persoane fara adapost au fost ridicate de pe strazile din municipiul Dorohoi, in urma temperaturilor foarte scazute din ultimele 48 de ore, a declarat joi, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), colonelul Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, echipajele medicale…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, biserica de lemn din localitatea Suha, comuna Malini, a fost cuprinsa de flacari, putin dupa 18:00, la fata locului intervenind noua autospeciale de stingere si o autospeciala SMURD. "La sosirea echipajelor la fata…

- Traficul pe un sens de mers este blocat, joi, la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, dupa ce vagonul unui TIR care circula in zona s-a desprins de capul autotrenului. Pompierii asigura masuri de prevenire si stingere a incendiilor, avand in vedere ca incidentul s-a produs in preajma unei benzinarii.…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți seara la o gospodarie din Bistrița, la fața locului fiind trimise mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Bistrița-Nasaud.

- Un angajat al Garzii de Interventie Tismana, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, a disparut fara urma de mai bine de 24 de ore. Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, a declarant ca barbatul disparut se numeste Ilarion Nicusor Arjocu si are 36 de ani. Persoanele care…

- Cateva lebede s-au stabilit, la inceput de an, pe raul Mures, intre Semlac si Seitin, fiind observate de catre pescari, dar si de catre reprezentanti ai Administratiei Parcului National Lunca Muresului. Conform specialistilor, aparitia in diverse locuri din judet a acestor pasari a devenit…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pentru stingerea incendiului au actionat 17 echipaje de pompieri. "Noua autospeciale cu apa si spuma si doua autoscari de interventie la inaltime, doua ambulante SMURD si sase autospeciale de prima interventie…

- Update (09.00): Un pompier a fost ranit aseara in timpul intervenției de la fabrica de conserve MGC Topoloveni. Potrivit ultimelor informații, pompierii inca intervin pentru stingerea incendiului. Conform ISU Argeș, pompierul care a fost ranit in timpul incendiului ar fi calcat intr-o tava cu ulei incins.…

- Accidentul a avut loc in localitatea argeseana Stalpeni, in jurul orei 04:00. Primele cercetari arata ca barbatul, care se afla singur in autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un cap de pod. Accidentul, descoperit dupa mai mult timp. Leziunile, semne…

- Un pompier a fost ranit, marti seara, in timpul interventiei pentru stingerea incendiului izbucnit la o fabrica de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, pompierul a calcat intr-o tava cu ulei incins si a suferit arsuri…

- Un pompier a fost ranit, marti seara, in timpul interventiei pentru stingerea incendiului izbucnit la o fabrica de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, pompierul a calcat intr o tava cu ulei incins…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Citeste si: ALERTA in București: Politistii, actiune…

- Un barbat, in varsta de 81 de ani, a fost accidentat joi seara de un autobuz RATBV de pe linia 2. Accidentul s-a produs la capatul de linie Livada Poștei. Pietonul a fost ranit in momentul in care șoferul autobuzului vira pentru a intra la peron. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Un transformator electric de la instalatia de iluminat public din comuna aradeana Buteni a luat foc luni dupa-amiaza, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad. "Pentru stingerea incendiului s-a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, 5 subofiteri din cadrul…