Incendiu puternic la fabrica UAMT din Oradea! Circulația pe strada Uzinelor a fost închisă „Apelul a fost primit in jurul orei 13:50 și sesiza producerea incendiului la o hala dezafectata. Pentru gestionarea incendiului la fața locului s-au deplasat pompierii Detașamentelor 1 și 2 Oradea, iar in momentul de fața se acționeaza cu noua autospeciale, doup autospeciale de lucru la inalțime și șapte autospeciale de lucru cu apa și spuma, dar și echipajul TIM SMURD Oradea. In interior sunt depozitate cauciucuri și mase plastice, ceea ce a dus la ingreunarea acțiunii de stingere a pompierilor datorita fumului dens și inecacios și datoritp gazelor toxice”, a declarat pentru Bihon.ro, maiorul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Politistii bihioreni au fost sesizati in jurul orei 19:38 de catre tatal minorului. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Biroului de Investigare a Infractiunilor Contra Persoanei din cadrul Politiei Municipiului Oradea, iar cercetarile vor continua pentru stabilirea cu exactitate…

- Primul caz s-a petrecut marți seara, in jurul orei 23:00, pe bulevardul Dacia din Oradea. Acesta a deraiat in timp ce se indrepta spre Piața Rogerius, din cauza unei probleme la a treia roata din spate. Echipa de intervenție OTL a repus pe șine tramvaiul și remediat problema in scurt timp.…

- Echipele Garzii Naționale de Mediu Comisariatul Bihor au ieșit marți pe teren la poluarea sesizata de Bihon.ro&JB. „S-a confirmat ca este vorba de o poluare, cel mai probabil de la lucrarile care au loc in zona, la noul pod”, spune Monica Crișan, purtatorul de cuvant al GNM Comisariatul…

- Flacarile au izbucnit in jurul orei 16:40 și exista riscul ca acestea sa se extinda și la construcțiile invecinate. „Pompierii militari au localizat si lichidat incendiul cu operativitate, impiedicand propagarea flacarilor, care cuprinsesera anexa, la o alta construcție auxiliara situata…

- Potrivit comisarului IPJ Bihor, Alina Dinu, „in timp ce conducea un autoturism pe direcția Oradea – Satu Mare, intr-o curba ușoara la stanga, a parasit partea carosabila, a intrat in șanțul din partea dreapta a direcției sale de deplasare, intrand in coliziune frontala cu un cap de…

- Pentru noua hala din Oradea angajam OPERATORI PRODUCTIE. Cerinte:– seriozitate, responsabilitate, implicare, determinare – cunostinte elementare de electro-mecanica Oferim: – salariu atractiv, bonuri, masa calda si transport gratuit Info: L-V,…

- Donația sugerata de organizatori este de minimum 50 lei/persoana. „Intrarea este libera, insa locurile sunt limitate, va rugam pentru participare sa va rezervați locurile din timp”, transmit organizatorii. Concertul va avea loc duminica, 25 martie, la Biserica romano-catolica Sf. Spirit,…

- Te intampina o lume fascinanta plina de lumina, plina de culoare. Sunt corpuri de iluminat cat vezi cu ochii. Poate puțin prea multe corpuri de iluminat expuse, dar care iți rapesc din prima privirea. Lasandu-te purtat(a) in lumea magica a candelabrelor, descoperi game diferite, de…

- UDMR a ținut sa depuna și in acest an coroane și jerbe la statuia pașoptistului roman Nicolae Balcescu. Insa momentele culminante s-au consumat la statuia pașoptistului maghiar Szacsvay, din Parcul Libertații. PPMT dupa-amiaza, iar UDMR, la ceas de seara, unde au luat cuvantul și reprezentanții celor…

- Este o competitie pe echipe, formate din cate doi jucatori, la categoriile de varsta 12,14 si 16 ani, feminin si masculin. Fiecare intalnire dintre doua echipe presupune disputarea a cate cinci meciuri, patru de simplu si unul de dublu, la fel ca in Cupa Davis. „Turneul este diferit fata de…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Oradea au fost mobilizați la fața locului. „In urma efectuarii recunoasterii, au constatat ca flacarile se manifestau violent la un rezervor de produse petroliere inflamabile (pacura), situat intre doua cladiri aparținand unei societați comerciale, riscul…

- Salvatorii au fost alertați, miercuri, in jurul orei 19:50, de nepoata acesteia cu privire ca, bunica sa, se afla intr-o situație de urgența, septuagenara fiind auzita de catre vecini solicitand ajutor. „Pompierii militari din cadrul Detasamentului 2 Oradea s-au deplasat de urgenta…

- Fetele pregatite de Bogdan Bulj au nevoie de doua victorii din cele trei jocuri ale singurului turneu al grupei valorice 6-9 pentru a-si asigura, matematic, locul 6 si implicit un „sfert de finala” cu ocupanta locului 3, cel mai probabil, CSU Olimpia Brasov. Inaintea turneului de pe teren…

- Meciurile vor fi arbitrate de Octavian Șovre și Laurențiu Danșa. Intr-o alta ordine de idei, din data de 15 aprilie va debuta faza a doua a campionatului, cea a play-off-ului, tur-retur, in care vor intra primele șase echipe cu punctele injumatațite. Primele doua clasate se vor califica la…

- Disputata la Bazinul “Dinamo – Anatolie Grintescu” din Capitala, partida a fost dominata cu autoritate de echipa bucuresteana, care s-a aflat in avantaj, cu o singura exceptie, pe tot parcursul timpului de joc. Dinamo a condus cu 3-0 la pauza mare, iar oradenii au marcat primul…

- Cele 10 proiecte care obțin cel mai mare punctaj in urma votului online și a dezbaterii publice urmeaza sa fie cuprinse in bugetul Primariei pe acest an. Link votare – https://activ.oradea.ro/proiecte Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Proprietarul și-a uitat borseta pe capota mașinii și a pornit autoturismul. In aceasta se afla o suma mare de bani, acte și carduri pe numele Bara Alexandru Ioan, domiciliat in satul bihorean Valani. Persoana care gasește borseta este rugata sa contacteze proprietarul la numarul de…

- In urma verificarilor efectuate de catre oamenii legii, asupra celor patru persoane au fost gasite un numar de 4.100 de tigarete, adica 205 pachete de țigarete. Persoanele depistate au fost sanctionate conform prevederilor Legii nr.12/1990, cu amenzi in valoare totala de 16.000 lei, iar țigaretele…

- “Nu ne-am prezentat deloc bine si nu am fost focusati pe acest joc. Am revenit in sfertul trei, dar nu am reusit sa jucam ceea ce ne-am dorit in sfertul decisiv”, a afirmat Cristian Achim. Antrenorul a acuzat indisponibilitatile din lot. “Ne-au lipsit, pe langa…

- Sectia are 25 de paturi, din care 24 au fost transferate de la Spitalul Judetean, de la Sectia Chirurgie I. Sectia functioneaza la etajul IV al Spitalului Municipal, in aripa stanga a cladirii. Vizavi de aceasta functioneaza Chirurgia pediatrica – ortopedie. Din cele 25 de paturi,…

- Construirea pasajului pe sub Bulevardul Magheru este unul printre cele mai ample proiecte realizate de Primarie. Acesta ar urma sa faca legatura intre Parcul Traian și Parcul I.C. Bratianu. Totodata, bretelele aferente și largirea podului Dacia cu șase metri vor asigura cate o banda suplimentara…

- Bihorenii, fara trei titulari – printre care ex-aradenii Vancsik și Gergelfyi – plecați cu naționala de seniori in Cehia, au avut in Roland Szabo principalul realizator (4+4), golurile aradenilor fiind reușite de Baltean 2+1, Furj 0+1, Samuila 0+1 și Taga 0+1. In clasament, vicecampioana CSM…

- Cea de-a șasea victorie vine dupa cele obtinute in partidele cu SCM U Craiova (scor 90-88), Phoenix Galati (scor 86-71), BC Mures Targu Mures (scor 108-55), Politehnica Iasi (scor 113-56) si Dinamo Bucuresti (scor 194-65). Aceasta serie fasta a adus echipa noastra pe locul secund al clasamentului,…

- Golurile gazdelor au fost reușite de Alexandru Baltean. Sambata, de la ora 11.00, are loc confruntarea revanșa, din dubla contand pentru Superliga Naționala. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Femeia este banuita ca, profitand de neatenția parții vatamate, ar fi patruns fara drept intr-un birou, de unde și-ar fi insușit fara drept un portofel lasat nesupravegheat, care conținea bani și documente personale. „Polițiștii oradeni o banuiesc pe aceasta ca, miercuri, 28 februarie, la…

- Cele mai cunoscute și indragite melodii folk din repertoriul cantautorului maramuresean se vor auzi live in spectacolul-eveniment ce va avea loc pe 4 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea. Oradenii carora le este dor de „Fostele iubiri” sau „Un copac…

- Resitenii, care castigasera doar doua partide pana la acest meci s-au impus cu 28-26. In cazul in care va castiga la Baia Mare, CSM Oradea se va distanta la sase puncte si va lua o optiune poate decisiva pentru promovarea in Liga Nationala. CS Minaur II Baia Mare nu pare insa dispusa…

- Cu aceasta ocazie au fost facute donatii care insumeaza echivalentul a aproximativ 26.000 de euro, suma care se va adauga celor obtinute pana in prezent prin campania publica „Salvati istoria nationala, salvati Casa lui Iuliu Maniu!”, inceputa in urma cu trei ani, la 18 februarie 2015, de…

- Trupa Impro Patzan Show s-a nascut la Oradea, primul spectacol cu acest nume s-a jucat in noiembrie 2013. Toți membrii fondatori au jucat și in alte trupe de teatru de improvizație. Miercuri, 21 februarie, ora 19, in Studio Act sunteti asteptati la un super show de improvizatie la care razi…

- Meciul va avea loc sambata, 24 februarie, la Arena „Antonio Alexe”, cu incepere de la ora 17:00. Echipa maghiara este pregatita de fostul jucator al CSM CSU Oradea, Andelko Mandic. Cele doua formatii s-au mai intalnit de altfel tot intr-o partida amicala, in noembrie 2017, la Szeged, victoria…

- Pe langa clasamentul general, cele 25 de echipe participante s-au intrecut și la concursurile pentru „Cei mai buni carnați” – 1 – Girișu de Criș, 2 – Valea lui Mihai, 3 – Sinmartin și Avram Iancu „Cel mai bun toroș” – 1 – Valea lui Mihai,…

- In parcarea Era, 22 de primarii din Bihor, 3 primarii din Ungaria si un ocol silvic din Oradea isi vor etala bunatatile traditionale pe standuri. Miza este marele trofeu pus in joc de organizatorii, dar si alte premii. In acest an, accesul in zona de concurs se va face cu ajutorul unor vouchere…

- O persoana a anunțat incendiul la 112, insa pana sa ajunga echipajul Detașamentului de Pompieri Marghita, in mai puțin de cinci minute, un pompier din cadrul aceluiați detașament, aflat in timpul liber, a intervenit cu un stingator. „La fața locului a fost mobilizat un echipaj al Detașamentului…

- El a ajuns la acest prag in timpul meciului cu SCM U Craiova (castigat cu scorul de 90-88), in care a marcat noua puncte. Gajovic mai are nevoie de 17 puncte pentru a ajunge la borna de 1.000 de puncte marcate in Liga Nationala. Inainte de transferul la CSM CSU Oradea, el a mai disputat…

- Liderul FC Argeș Pitești a caștigat cu 3-0 (25-9, 25-22, 25-22) duelul cu CSU Oradea, intrerupand astfel seria victorioasa a studentelor bihorence. In etapa urmatoare, programata sambata 10 februarie, CSU Oradea va evolua pe teren propriu cu Politehnica Timișoara. Adauga Comentarii Adauga…

- Potrivit IPJ Bihor, marți dimineata, in jurul orei 09:50, in Oradea, un șofer in varsta de 58 de ani in timp ce conducea un autoturism pe strada Sfantul Apostol Andrei inspre strada Carpați, la trecerea pentru pietoni a acroșat o femeie de 82 de ani, care s-a angajat regulamentar in traversarea…

- Pentru persoanele fizice, informatia cresterii pretului de productie nu produce efecte directe – Primaria si-a asumat sa acopere cresterea, marind subventia. Oradenii vor plati, in continuare, 225 lei/gcal. Pentru agentii economici, pretul se va modifica diferentiat: 259,17 lei/gcal…

- Printre cei selecționați de Zare Markovski se afla și aradeanul Andrei Mandache, legitimat la CSM Oradea. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully…

- Incidentul a avut loc in jurul orei 06:50, pe DN 79, la ieșirea din localitatea bihoreana Leș. 12 pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea au intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apa și spuma, pentru stingerea incendiului izbucnit la un cap tractor, la ieșire din localitatea…

- In urma impactului, pasagera din dreapta a decedat iar șoferul a fost grav ranit și primește ingrijiri medicale la fața locului. “La fața locului s-au deplasat de urgența doua echipaje, din care unul de decarcerare grea din cadrul Detașamentului 2 Oradea, un echipaj TIM SMURD…

- In amicalul de sambata, de pe Sega, cu UTA Under 19, vor fi vazuti la treaba Duta (Turnu Magurele), Gosa (Pandurii Tg Jiu) si un junior de la LPS Oradea, cumparat de FC Botosani, care ar putea ajunge sub forma de imprumut la Lipova. Pana pe 25 ianuarie cand este programata plecarea in cantonamentul…

- Vineri, 12 ianuarie, in cadrul unei acțiuni de combatere a actelor ilicite de comerț in piețele oradene au depistat patru barbați din Oradea care aveau și ofereau spre comercializare 4.980 de țigarete nemarcate legal, in valoare totala de 2.490 lei. Cei in cauza au fost sancționați contravențional…

- Potrivit primelor informații, unui șofer i s-a facut rau la volan și a intrat in autoturismul care circula in fața sa. In urma impactului, cele doua autoturisme au ricoșat și au avariat inca 4-5 mașini aflate in parcare. Șoferul, care a produs accidentul, a pierdut controlul direcției…

- Lucrarea este semnata de asist. univ. dr. Mirela Marcuț si a fost publicata sub egida prestigioasei edituri Springer. Evenimentul va avea loc de la ora 11.00, in Sala de Consiliu a Universitații din Oradea, Pavilionul A, parter. Cartea prezinta o analiza a modalitații in care se creioneaza…

- Pompierii din cadrul Stației de Pompieri Aleșd si un echipaj medical, au intervenit marți dimineața, in jurul orei 10:40, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o locuinta situata in localitatea Subpiatra. Potrivit ISU Bihor, la adresa indicata s-au deplasat doua echipaje…

- Larisa Ujvari, studenta in anul 1 la Facultatea de Medicina și Farmacie din Oradea, este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit cunoscuților, ea are mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma. Cei care doresc ca ajute sunt așteptați…

- „Tacerea ta de azi e votul pentru dictatura de maine” e unul dintre sloganele afisate de protestatarii care incearca sa-i mobilizeze si pe alti oradeni sa iasa in strada. „Golan reactivat, caut Romanie pe care sa o iubesc”, ori „Liviu Dragnea, promit sa iti citesc cartea, fa-ti numai ragas sa o…

- Oradenii au, desigur, o misiune facila, meciul fiind practic un simplu antrenament cu public. Formatia noastra isi va trece, cu siguranta, in cont, cea de-a opta victorie, dar principalul obiectiv al sau nu poate fi altul decit rezolvarea problemelor de fond care persista in jocul echipei. Fostul…

- Potrivit IPJ Bihor, joi, la ora 16:31, o femeie de 47 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea un autoturism inspre Oradea, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a parasit partea carosabila in partea stanga a direcției sale de deplasare și a intrat in coliziune cu un mal de pamant.…

- Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de o șoferița de 24 de ani, din Israel, care a intrat pe sensul opus in sensul giratoriu. „In timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Oradea, a patruns pe sensul opus in intersecția sens giratoriu…