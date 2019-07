Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica in București dupa ce un restaurant a luat foc in cursul zilei de vineri. La fața locului s-au deplasat cinci autospeciale ale pompierilor, care au intervenit imediat pentru stingerea flacarilor!

- Un puternic incendiu de padure a izbucnit ieri in Catalonia, in nord-estul Spaniei, pe fondul a caniculei (35 de grade Celsius) și a vantului puternic, a anuntat guvernul regional intr-un comunicat.

- Un incendiu deosebit de violent a izbucnit duminica seara, in jurul orei 23.20, in comuna Talea. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe cu etaj și mansarda, un garaj și s-a extins cu repeziciune la mai multe anexe gospodarești și la nutrețurile pentru animale, manifestandu-se pe o suprafața de peste…

- La locul interventiei s-au deplasat de urgenta 17 pompieri militari cu doua autospeciale de stingere, o autoscara si o ambulanta SMURD. De asemenea The post Incendiu puternic intr-un bloc: O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite appeared first on Renasterea banateana .

- Șase oameni, intre care patru copii, au murit in urma unui incendiu puternic produs intr-un bloc din New York. Pompierii au intervenit prompt și au reușit sa impiedice extinderea flacarilor la apartamentele din jur, insa nu au mai putut sa salveze persoanele aflate in interior.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgente a anuntat luni un incendiu cu propagare rapida la un magazin de langa centrul comercial Doraly din Afumati, la fata locului fiind trimise 17 autosepciale si 3 autoscari. Patru persoane primesc ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu fum. Cetatenii din zona…

- Un puternic incendiu a afectat un imobil din Capitala, trei persoane fiind evacuate, anunta ISU Bucuresti - Ilfov.Conform ISU, luni noaptea, un incendiu a izbucnit intr-un imobil situat pe strada Vasile Lascar, din Capitala, conform News.ro. Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA…