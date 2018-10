Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un hotel aflat in Complexul Studențesc din Timișoara, 30 de pompieri intervenind cu mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile. Noua persoane au fost evacuate și nu au fost inregistrate victime. Incendiul a izbucnit, in noaptea…

- Incendiu puternic la Petrila, in județul Hunedoara. Autoritațile au instituit planul roșu de intervenție dupa ce, la etajul șapte al unui bloc, a izbucnit un incendiu. Au fost evacuate 60 de persoane, iar 17 au primit ingrijiri mediacale. Din pacate, șase persoane, printre care și doi copii, au fost…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu puternic izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o casa din sectorul 4 al Capitalei, flacarile extinzandu-se la mansarda si la ultimul etaj ale unui bloc invecinat.

- Peste o suta de persoane au fost evacuate dintr-un mall din municipiul Constanta, luni, dupa ce a izbucnit un incendiu la hornuri, in zona de alimentatie publica a complexului comercial, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompieri…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in sectorul centru al Capitalei. Interventia pompierilor a avut loc intr-un apartament de pe strada Ismail 98. La fața locului au fost indreptate trei echipaje de pompieri cu trei autospeciale.