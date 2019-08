Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si alți doi au fost raniti aseara pe DN 22 (Ramnicu Sarat-Braila), pe raza localitatii Boldu, in județul Buzau, dupa ce o caruța nesemnalizata a fost lovita de un autoturism. Mașina era condusa de un tanar de 19 ani, dinspre Ramnicu-Sarat spre Braila, cand a lovit caruța care circula…

- O femeie de 40 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc joi pe DJ 601 A, intre localitatile Dragomiresti Deal si Bacu din judetul Giurgiu. "Am fost...

- Un barbat de 64 de ani a murit pe loc, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN7, in apropiere de halta Geoagiu, iar alte trei persoane ranite au fost transportate cu ambulante mai intai la Spitalul Orastie, apoi au fost transferate la UPU Deva.

- Opt persoane au murit, iar zece au fost ranite intr-un incendiu care a avut loc sambata dimineața la un hotel privat din Odessa... The post Incendiu la un hotel din Ucraina: Opt persoane au murit, alte zece au fost ranite appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite in urma unui accident care a avut loc joi dimineata, pe DN1, intre Oradea si Huedin. “Pe DN 1 Oradea – Huedin, in zona localitatii Uileacu de Cris, judetul Bihor, un autoturism prevazut cu 8+1 locuri s-a angajat intr-o depasire, intrand in impact frontal…

- Vești ingrijoratoare din Irak! In urma cu puțin timp, in Erbil, unul dintre marile orașe ale țarii, a avut loc un atentat terorist asupra diplomaților Turciei, aflați in aceeași cladire cu Consulatul Romaniei! Ministerul Afecerilor Externe, in alerta maxima!

- MARAMURES: Imagini cutremuratoare: Accident cumplit pe DN18. O persoana a murit in urma impactului. Mai multe persoane ranite.foto Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ.…

- Un nou-nascut a decedat si alte patru persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie produs joi, pe DJ 203, in judetul Braila, intre un TIR si un autoturism. "Intre Ulmu si Vultureni s-a produs un ...