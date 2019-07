Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 8 și 10 ani din Bistrița-Nasaud au fost accidentați, dupa ce au cazut de pe un ATV. Cei doi au ajuns la spital, insa viața nu le-a fost pusa in pericol. Deocamdata nu sunt cunoscute imprejurarile in care s-a petrecut accidentul. Un accident mai puțin pbișnuit a avut loc, in urma cu aproximativ…

- Un incendiu violent a afectat grav sambata dimineața o gospodarie din satul Dumbravița, al comunei Vadu Moldovei. Focul a fost anunțat dupa ora 09.00, la fața locului ajungand pompierii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Vadu…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un bloc din Hunedoara Totul a avut loc in urma cu cateva ore, intr-un cartier din oras. Locatarii s-au speriat atat de tare incat unii dintre ei au sarit chiar pe geam pentru a se salva, potrivit presei locale.

- Un incendiu deosebit de violent a izbucnit duminica seara, in jurul orei 23.20, in comuna Talea. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe cu etaj și mansarda, un garaj și s-a extins cu repeziciune la mai multe anexe gospodarești și la nutrețurile pentru animale, manifestandu-se pe o suprafața de peste…

- Incendiu puternic in centru orașului Kemerovo. Reprezentanța Hyundai a luat foc ieri. Din imaginile care au aparut pe mai multe rețele de socializare se observA cum flacarile au cuprins acoperișul și etajul superior al cladirii.

- Un inceput de incendiu s-a produs in aceasta dimineața la un apartament al unui bloc de locuințe de pe str. Belșugului din municipiul Satu Mare. Vecinii s-au alertat vazand ca iese fum de la un apartament de la etajul 1. Pana la sosirea forțelor profesioniste, aceștia au incercat sa forțeze ușa de la…

- Doua case au luat foc, in cursul nopții, in Sectorul 4 al Capitalei.Focul a izbucnit din garajul uneia dintre case. Doua persoane au ramase blocate in una dintre locuințe, insa au fost salvate la timp de pompieri.Intervenția a fost una dificila, intrucat hidranții nu au funcționat…

- Un incendiu puternic a izbucnit la o locuinta din Fulga de Jos, judetul Prahova, anunta ISU Prahova. Focul se manifesta violent la acoperisul unei case si exista riscul extinderii la o locuinta invecinata. Acționeaza echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere și o autospeciala de prima intervenție…