Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii focsaneni intervin pentru stingerea unui incendiu la acoperisul unui bloc din municipiul Focsani, în imobilul care adaposteste sediul unei televiziuni locale, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

- Pompierii brașoveni au o noapte de foc. 20 de pompieri și trei autospeciale se lupta și la aceasta ora cu flacarile de la un incendiu de vegetație de la Fagaraș. (Amanunte AICI! ) La aceasta ora, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina la un alt incendiu de…

- Doua foisoare de observatie ale Penitenciarului Mandresti si aproape 40 de hectare de vegetatie uscata si stuf au ars intr-un incendiu care a izbucnit, joi dupa-amiaza, la numai cativa kilometri de municipiul Focsani, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Un adapost de animale din localitatea Mizil a fost cuprins miercuri de un incendiu, pompierii actionand la fata locului cu cinci autospeciale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Pompierii focsaneni au fost solicitati, in noaptea de duminica spre luni, sa stinga un incendiu izbucnit la o locuinta in care functiona si un atelier de tamplarie din comuna Cimpineanca, in urma caruia au ars douazeci de sicrie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea,…

- Pompierii focsaneni au fost solicitati, in noaptea de duminica spre luni, sa stinga un incendiu izbucnit la o locuinta in care functiona si un atelier de tamplarie din comuna Cimpineanca, in urma caruia au ars douazeci de sicrie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii…