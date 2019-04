Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a afectat un bloc de locuințe din zona nordica a Parisului, in noaptea de sambata spre duminica, potrivit NBC News, scrie Mediafax.Gabriel Plus, purtator de cuvant al pompierilor din Paris, a declarat ca, momentan, nu exista informații in legatura cu eventuale victime,…

- Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de anvelope auto langa București, in localitatea ilfoveana Magurele. Sase autospeciale de stingere au intervenit pe Centura Capitalei, dupa un epel apel primit la 112 care anunta degajari mari de fum. Pompierii sosiți la fața locului au reușit sa localizeze…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 s-a produs vineri dimineata in apropierea orasului Cochabamba din centrul Boliviei, conform Institutului american de geofizica (USGS), scrie agerpres.ro.Deocamdata nu se cunoaste daca seismul a produs victime.

- Un incendiu puternic a izbucnit marti seara in zona Saddleworth Moor din comitatul West Yorkshire din Marea Britanie, au anuntat autoritatile locale, mentionand ca flacarile au cuprins o zona de aproximativ 1,5 kilometri patrati, conform Sky News, relateaza Mediafax.Citește și: Zeci de mii…

- Un incendiu puternic de vegetație se manifesta, joi seara, pe o suprafata de 400 de hectare, pe raza comunei Zarnesti din județul Buzau. Peste 40 de pompieri, cu cinci masini, sunt mobilizati pentru stingerea flacarilor.

- Un incendiu puternic a izbucnit la un punct de colectare-reciclare autoturisme in Voluntari, Soseaua de Centura.Incendiul se desfașoara pe o suprafața de 1000 mp, la o stiva de autoturisme. Exista pericolul pericol de extindere la spatii de depozitare si utilaje. La fața locului s-au…

- Un numar de 71 echipe de interventie ale E-Distributie Dobrogea si contractorilor societatii se aflau in teren aseara si lucrau pentru remedierea defectiunilor la reteaua de energie care fusese pusa la pamant de polei. Sambata seara, la ora 18.00, 30 de localitati din judetul Ialomita erau in bezna.

- Alarma s-a dat in jurul orei 6:30 la Talea unde o casa arde generalizat. Incendiul se manifesta violent și generalizat pe o suprafata de aproximativ 200 mp. Pompierii intervin cu 4 autospeciale de lucru cu apa și spuma pentru localizare și lichidare. Deocamdata nu se cunoaste…