- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Jijila judetul Constanta. Potrivit ISU Delta, salvatorii Sectiei de pompieri Macin intervin in localitatea Jijila pentru limitarea efectelor…

- Un barbat, in varsta de aproximativ 80 de ani, și-a pierdut viața in urma unui incendiu izbucnit in cursul zilei de 9 iunie, intr-o gospodarie din localitatea Șarmașag si o alta persoana, sotia acestuia, a suferit arsuri la nivelul membrelor inferioare. In jurul orei 10.30, prin apelul de urgența 112,…

- O femeie din localitatea Nicolae Balcescu, județul Teleorman, a murit, sambata, dupa ce in locuința ei a explodat o butelie. Explozia a fost urmata de un incendiu, transmite Mediafax.Incidentul s-a produs sambata intr-o casa din localitatea Nicolae Balcescu, județul Teleorman, și a fost anunțat,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin, in cooperare cu SVSU Gura Caliței, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, pentru stingerea unui incendiu la o locuința din comuna Gura Caliței. Evenimentul a fost anunțat prin apel la numarul unic…

- In cursul nopții trecute, in localitatea localitatea Sagagea, din comuna Poșaga a izbucnit un incendiu la o locuința. Stația de pompieri Campeni a intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Sagagea, din comuna Poșaga. Nu…

- INCENDIU la o locuința din localitatea Sagagea, Poșaga. Pompieri intervin. Nu sunt victime Vineri noaptea, in localitatea localitatea Sagage, comuna Poșaga a izbucnit un incendiu la o locuința. Stația de pompieri Cimpeni a intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu…

- Un incendiu puternic a izbucnit la o locuinta din Fulga de Jos, judetul Prahova, anunta ISU Prahova. Focul se manifesta violent la acoperisul unei case si exista riscul extinderii la o locuinta invecinata. Acționeaza echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere și o autospeciala de prima intervenție…

- Un buzoian in varsta de 45 de ani a fost gasit de pompieri decedat in apartamentul cuprins de flacari. Locuinta situata la etajul 8, in blocul B16 din cartierul Unirii Sud a fost cuprinsa de flacari.