Incendiu puternic in judetul Tulcea. Pentru ce au intervenit pompierii. Unde se propaga focul (galerie foto)

Un echipaj de pompieri din cadrul Statiei Babadag a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata in aceasta noapte.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea, spune ca focul a cuprins o suprafata de aproximativ cinci hectare in apropierea localitatii Babadag.Tot Daciu mai spune ca incendiul risca sa se propage la padure, dar din fericire a fost lichidat in timp util.S a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si sase sub ...