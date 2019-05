Stiri pe aceeasi tema

- Focul a izbucnit vineri dupa-amiaza, la etajul al doilea al centrului comercial Taxhila. Intr-un clip publicat de Twitter, se vede cum oamenii prinși in interiorul cladirii sar de pe terasa centrului comercial, pentru a scapa de foc. "Sunt foarte tulburata de tragedia de la Surat. Gandurile…

- Incendiul a cuprins, vineri, o cladire cu mai multe etaje din orasul Surate, statul Gujarat, India. Intre 50 si 60 de studenti se aflau in interiorul institutului de invațamant la momentul declanșarii incendiului. Unii dintre tineri, și-au pierdut viața dupa ce au sarit de la etaj in incercarea de a…

- Cel puțin patru persoane, inclusiv doi civili, au fost ucise și mai multe au fost ranite in estul Pakistanului dupa ce o explozie a avut loc in apropierea unui important templu sufit din orașul Lahore, potrivit autoritatilor pakistaneze, relateaza postul Al Jazeera potrivit mediafax Explozia…

- Cel putin șapte persoane au murit in urma celui mai puternic ciclon tropical produs in India in ultimii 20 de ani, care a lovit cu vanturi puternice și ploi torențiale coasta de est a tarii, potrivit CNN, scrie Mediafax.Ciclonul tropical Fan, echivalentul unui uragan de categoria 4, care s-a…

- Cel putin 60 de oameni au murit in urma unei furtuni care a afectat nordul si estul Indiei, dupa ce au fost loviti de fulger sau prinsi in locuinte care s-au daramat, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin 19 oameni au murit joi intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire de birouri din capitala Bangladeshului, Dhaka. Numarul victimelor ar putea crește, insa, pe masura ce pompierii au reușit sa stinga flacarile și au patruns in imobil. Nu se cunosc deocamdata cauzele incendiului, dar focul a cuprins…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- Cel puțin noua persoane au murit în Sao Paulo, dupa ce doi tineri au intrat miercuri într-o școala și au tras focuri de arma, relateaza Reuters, citând Globo TV.UPDATE 16.47: Cel puțin noua persoane au murit, a anunțat poliția. Bilanțul anterior anunțat de Globo era de opt persoane…