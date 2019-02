Incendiu puternic în Deltă. Mii de hectare arse Nu mai puțin de 1.500 de hectare de vegetatie uscata au ars in noaptea de joi spre vineri, in incendiul aparut in apropiere de localitatea Dunavatu de Jos, Delta Dunarii, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Purtatorul de cuvant al ISU, Florentin Daciu, a mentionat ca pompierii au reusit sa protejeze pensiunile si pontonul dormitor din apropierea incendiului. 'Suprafata afectata este de aproximativ 1.500 de hectare. Cauza probabila producerii incendiului este foc deschis in spatii deschise', a precizat reprezentantul ISU. Este una dintre cele mai importante… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.500 de hectare de vegetatie uscata au ars in noaptea de joi spre vineri, in incendiul aparut in apropiere de localitatea Dunavatu de Jos, Delta Dunarii, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Purtatorul de cuvant al ISU, Florentin Daciu, a mentionat ca pompierii au…

- Mai multi pompieri si cetateni din comuna Fantanele au intervenit, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata izbucnit pe o suprafata de aproximativ 100 de hectare, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) al judetului Dolj a adoptat astazi, in unanimitate, o Hotarare privind constatarea unei stari de urgenta creata de modul de gestionare a deseurilor pe teritoriul judetului Dolj, pornind de la situatia existenta in ...

- Pompierii tulceni au intervenit, luni seara, pentru stingerea unui incendiu care a afectat aproximativ 20 de hectare de vegetatie intre localitatile Somova si Parches, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, scrie Mediafax. "Cauza…

- Cadavrul in putrefactie al unui barbat a fost descoperit, luni, de catre pompierii aradeni, care au intervenit in urma sesizarilor privind mirosul puternic, facute de oameni care asteptau intr-o statie de autobuz, politistii incepand o ancheta in acest caz, potrivit agerpres.ro.Citeste si:…

- Pompierii zalauani, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) ”Porolissum” Salaj, au fost solicitati sa intervina vineri seara, 11 ianuarie, pentru a stinge doua incendii izbucnite in municipiul Zalau. Prima intervenție a fost la ora 18.09, pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Drumul impracticabil acoperit cu zapada de peste o jumatate de metru i-a obligat pe paramedicii din Cimpeni sa strabata pe jos mai mult de trei kilometri pentru a ajuta o persoana cu afectiuni cardiace dintr-un sat din Muntii Apuseni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Scolile din județul Gorj vor fi inchise, luni, din cauza ninsorilor abundente. Inspectoratul Școlar a analizat, duminica, in cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența ultimele informații emise de meteorologi și a decis suspendarea cursurilor. Reprezentanții Primariei Targu-Jiu…