- Ciprian Sfreja purtatorul de cuvant al ISU Brasov a declarat pentru ZIUA de Constanta ca duminica dimineata, in jurul orei 04.00 s a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul pensiunii Motorom. S au deplasat la fata locului 3 echipaje cu apa si spuma din cadrul Sectiei de Pompieri…

- Peste 200 de copii au urcat in ring, la Chisinau, in cadrul unei competitii de karate. Cei mai mici concurenti au doar patru ani. Antrenorii spun ca acest sport dezvolta spiritul de competitie si increderea in sine.

- Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de anvelope auto langa București, in localitatea ilfoveana Magurele. Sase autospeciale de stingere au intervenit pe Centura Capitalei, dupa un epel apel primit la 112 care anunta degajari mari de fum. Pompierii sosiți la fața locului au reușit sa localizeze…

- Zeci de pompieri au luptat timp de doua ore sa stinga un incendiu izbucnit la Hârșova, aproape de Lacul Hazarlâc. 30 de hectare de vegetație uscata au ars. A ars o stâna dezafectata și o anexa pe o suprafața de 150 mp, dar si aproximativ 20 de hectare de litiera din padure.…

- Un incendiu puternic s-a produs duminica dupa-amiaza in orașul Murgeni, Vaslui, fiind afectata o padure de salcami. Incendiul este insa in pericol sa se extinda, din cauza vantului puternic. La fata locului actioneaza cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma cu 38 de subofiteri, relateaza Agerpres.…

- Un accident produs la Uzina metalurgica din Rabnita a pus pe jar autoritatile de la Chisinau. In urma unei deflagratii, care a avut loc pe teritoriul fabricii, in aer ar fi fost degajate mai multe substante toxice. Deflagratia a avut loc inca la inceputul lunii trecute.

- Pompierii au intervenit aproape patru ore cu cinci autospeciale pentru lichidarea unui puternic incendiu izbucnit ieri, in jurul orei 22.00, in satul sucevean Bradațel, din comuna Horodniceni. Nu au fost victime omenești. Flacarile au pornit dintr-un șopron, din cauza fumatului in locuri nepermise,…

- Peste 2.000 de pompieri incearca sa stinga cateva zeci de incendii de vegetatie care au devastat zone intinse din statul Victoria, in sud-estul Australiei, informeaza cotidianul The Guardian.