Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, luni, in Brasov, la o cladire care adapostea mai multe echipamente electrice pentru functionarea transformatoarelor. Pompierii au putut interveni doar dupa oprirea electricitatii. Cauza incendiului este in curs de stabilire.

- Un brad taiat intr-o curte din Brasov s-a prabușit peste un trotuar și pe o parte a unei strazi principale. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. Dar o mașina și o linie electrica pentru troleibuze au fost avariate. Un posesor de drujba s-a luat la intrecere cu...Dorel.

- Un incendiu puternic a izbucnit in Obarșia, județul Olt, in noaptea de vineri spre sambata. Cauza a fost un scurtcircuit la un prelungitor, aflat in locuința, iar intervenția pompierilor a durat doua ore, fiind ingreunata de vantul foarte puternic. La sosirea primelor echipaje, locuința ardea generalizat,…

- Pensiunea Montana din localitatea Sambata de Sus a ars aproape in totalitate, in noaptea de miercuri spre joi, in cladire nefiind turisti in momentul izbucnirii incendiului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja. 'Au ars acoperisul, mansarda si etajul pensiunii. A ramas…

- Politistii din Rosia Montana impreuna cu reprezentanti ai societatii de distributie a energiei electrice au verificat mai multe locuinte din comuna, cu privire la modul de racordare la reteaua de electricitate. Au fost descoperite 3 locuinte ale caror proprietari sustrageau energie electrica cu ajutorul…

- Peste 3.000 de gospodarii din 12 localitati din judet, fara energie electrica, din cauza vremii nefavorabile in Eveniment / on 26/01/2019 at 15:02 / Vremea rea si-a facut simtita prezenta si la nivelul judetului Teleorman, asttfel ca, fie ca a fost vorba de masini derapate sau crengi de copaci rupte,…

- O casa dintr-un sat din Bistrița-Nasaud a fost afectata de un incendiu in aceasta dimineața, care a izbucnit cel mai probabil din cauza unui scurt-circuit electric. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața in satul Siniacob. O locuința a fost cuprinsa de flacari, din cauza unui posibil scurt-circuit…