Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit la complexul comercial Domino Plaza, in zona Lacul Tei din Bucuresti. Mai multe masini de pompieri si ambulante au sosit la locul incidentului si au intervenit de urgenta pentru stingerea flacarilor care se propagau cu repeziciune.

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata intr-un bloc din Resita. Apartamentul care a fost cuprins de flacari, a fost afectat si sambata de un alt incendiu.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgente a anuntat luni un incendiu cu propagare rapida la un centru comercial din Afumati, la fata locului fiind trimise 17 autosepciale si 3 autoscari. Nu exista informatii cu privire la existanta unor persoane ranite.

6 ore s-au luptat azi noapte pompierii cu flacarile in localitatea Valea Florilor, comuna Ploscoș.

- Doi copii, de 7 si 9 ani, din comuna buzoiana Cochirleanca, au fost la un pas sa-si piarda viata sambata dupa-amiaza, intr-un incendiu care le-a cuprins casa. Copiii lasati fara supraveghere de parinti s-au jucat cu jarul din soba si au declansat un incendiu care a scapat de sub control.

Un puternic incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, pe strada A. Odobescu din Timișoara, la o anexa de aproximativ 100 de metri patrați.

- O persoana a fost ranita ușor, joi, suferind arsuri ușoare la fața, in urma unui incendiu care a avut loc la o casa situata pe strada Bucegi, din Targu-Jiu. Proprietarul, un batran de 91 de ani, a suferit și un atac de panica, in momentul in care și-a vazut locuința cuprinsa de flacari, fiind transportat…

- O casa din satul Emil Racovita, comuna Danesti, Vaslui a fost mistuita de flacari, in imobil fiind si un bebelus de doar noua luni. Asistenta medicala a satului a fost prima ajunsa la fata locului si a reusit sa scoata copilul din casa.