- Potrivit purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bihor, Camelia Rosca, incendiul a izbucnit, duminica dupa-miaza, intr-o hala din cadrul fabricii UAMT din Oradea, in care erau depozitate mase plastice, deseuri din carton si ulei hidraulic. Camelia Rosca a spus ca la fata locului…

- Un incendiu puternic a cuprins fabrica UAMT din Oradea. De ore bune, zeci de pompieri incearca sa stinga focul, insa, dat fiind faptul ca flacarile au ajuns la o hala de depozitare de cauciucuri si mase plastic, misiunea este una dificila.

- Incendiu intr-un bloc de locuințe din Brașov. O garsoniera a luat foc din cauze deocamdata necunoscute. 20 de persoane au fost evacute, dupa ce au ramas blocate inauntru din cauza fumului dens.

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiesti, unde flacarile au cuprins un rezervor dezafectat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Garda de intervenție Sebeș a fost solicitata sa intervina, la ora 07:36, pe str. Vartop din localitatea Vințu de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.M. La fata locului pompierii militari s-au deplasat cu doua autospeciale de lucru cu apa…

- Numeroase echipaje de pompieri au intervenit, sambata dimineața, la un puternic incendiu care a izbucnit intr-o gospodarie din comuna Brodina. Alarma de incendiu s-a dat in jurul orei 9.30. La fața locului au intervenit militarii Garzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului de Pompieri ...

- Un puternic incendiu a izbucnit in dimineața zilei de vineri la Complexul Comercial din centrul orașului Broșteni. Primii martori au observat flacarile in zona acoperișului, alarma la 112 fiind data in jurul orei 5.30. La fața locului intervin pompierii de la Detașamentul Vatra Dornei, cu 5 ...

- Un pompier chemat sa stinga un incendiu la o casa din Neamt a primit, in loc de multumiri, un pumn in fata! Nu de la proprietar, ci de la un vecin, nemultumit ca specialistul nu tine cont de...

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu doua echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din Cornu Luncii, au intervenit cu șase autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in comuna Radașeni. La sosirea militarilor, ardea violent acoperișul…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la Sectia ATI a Spitalului Judetean Alba. Doua persoane, angati ai unitatii, fiind ranite. O victima a suferit arsuri, iar cea de-a doua a fost intoxicata cu fum. Pompierii au gasit si un pacient decedat, dar medicii spun ca murise inainte de producerea…

- Un incendiu violent a izbucnit in Capitala, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Potrivit ISU , 7 autospeciale de stingere au fost trimise la fata locului.

- Doua femei au suferit rani grave dupa ce au sarit de la etajul sase al unui hotel in care izbucnise un incendiu violent. Scenele cumplite s-au petrecut in Izmir. Cuprinse de panica din cauza flacarilor care le mistuiau camera, tinerele s-au refugiat pe marginea balconului. Desi pomperii le-au tot spus…

- Flacari imense s-au ridicat, noaptea trecuta, deasupra unei vulcanizari de pe strada Grigore Ventura in zona fabricii de bere. O vulcanizare si depozit de cauciucuri a luat foc, iar incendiu alimentat de cauciucuri si alte materiale inflamabile a speriat oamenii care au sunat la 112. Pompierii au intervenit…

- Un incendiu puternic s-a produs intr-o parcare subterana din capitala Ucrainei. Potrivit informatiilor preliminare, cinci masini au fost mistuite de flacari. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de salvatori si pompieri.

- Un depozit în care se aflau circa 150 kg de lacuri si vopsele a ars, sâmbata, în localitatea Mosnita Noua, lânga Timisoara, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al ISU Banat, Elena Megherea.

- Culturile de sfecla de zahar dispar, incepand cu acest an, din judetul Satu Mare din cauza faptului ca fabrica de zahar din Oradea s-a inchis, iar fermierii se orienteaza spre alte culturi, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, directorul adjunct al Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați, vineri dimineața, sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința din Negru Voda, județul Constanța.

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud au fost trimise sa intervina la un puternic incendiu izbucnit in aceasta dupa-amiaza la o gospodarie din localitatea bistrițeana Parva.

- Un incendiu puternic a izbucnit in dimineata zilei de vineri la mai multe locuinte improvizate din Medgidia, Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Constanta interventia este una dificila pentru ca bate vantul, iar vizibilitatea este redusa din cauza fumului gros.

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dupa amiaza la o casa din satul Paltinis, comuna Bacesti din Vaslui. Doi copii in varsta de 3 ani, respectiv un an si opt luni, au fost preluati de un elicopter SMURD in stare grava si au fost adusi la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- Cel putin 41 de persoane au decedat, iar alte aproximativ 80 au fost ranite in urma unui incendiu produs, vineri, la un spital din orasul sud-coreean Miryang, potrivit ultimului bilant anuntat de autoritati, care au avertizat ca numarul victimelor ar putea sa creasca, relateaza agentia Yonhap.

- Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecuta la o fabrica de mobila din Durlesti. Flacarile si fumul gros s-au putut vedea de la zeci de metri distanta. Din fericire, nu au fost inregistrate victime, insa mai multe bunuri din interior au fost distruse.

- Garda de pompieri Hida a fost solicitata sa intervina la un incendiu declansat in urma unei explozii intr-o anexa (bucatarie de vara) a unei gospodarii din localitatea Voievodeni. Evenimentul s-a produs sambata dimineata, in jurul orei 9. Cauza probabila de incendiu a fost o defectiune a aparatului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi spre vineri noaptea, la un apartament din Ferentari, o femeie fiind transportata la spital. Mai multi oameni care locuiesc in blocul respectiv au fost evacuati.

- Am primit pe adresa redactiei Buletin de Carei un raspuns al Serviciului comisariatului judetean Satu Mare al Garzii Nationale de Mediu in legatura cu recentele taieri de arbori din parcul dendrologic Carei. In material se specifica faptul ca taierile, in numar de 10, sunt solicitate de catre Centrul…

- Incendiu puternic la un sediu Transgaz din Gorj, dupa ce o conducta s-a spart. Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge flacarile. Incendiu la sediul Transgaz, din comuna Hurezani, judetul Gorj, dupa ce o conducta Petron s-a spart, potrivit gorj-domino.ro. Flacarile a izbucnit dupa ce o conducta…

- Pompierii de la ISU Delta Tulcea au fost solicitati sa intervina la un incendiu care se manifesta la un depozit de furaje din localitatea Mihai Bravu. Pentru limitarea efectelor focului intervin militarii de la Statia de pompieri Babadag cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si cinci subofiteri.Deasemenea…

- Panica la Centrul de plasament Antonio, din Constanța, unde 15 pompieri cu doua autospeciale intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea orfelinatului. Potrivit ISU Dobrogea, cei 63 de copii din centru sunt in afara pericolului.

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Nu mai putin de 15 autobuze au ars – in cursul noptii de joi spre vineri – in urma unui incendiu ce a afectat hala societatii de transport public din Tulcea. Incidentul nu a facut victime. Dar a produs pagube uriase. La locul dezastrului au intervenit zeci de pompieri, cu mai multe autospeciale. In…

- Aproape 900 de euro/ha au primit subventii femierii bihoreni care au cultivat si au predat, anul trecut, sfecla de zahar, conform Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura Bihor. Aproximativ 2.000 ha de teren au fost cultivate cu sfecla de zahar in Bihor in 2017 si subventionate.…

- Cincisprezece autobuze au ars in noaptea de joi spre vineri in urma unui incendiu puternic izbucnit la societatea de transport public din Tulcea, fara a exista persoane ranite. De asemenea, exista pericol de prabusire a acoperisului cladirii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Chiar in aceste momente pompierii argeseni incearca sa stinga un incendiu ce a izbucnit la o fabrica importanta din Arges. Vorbim despre un incendiu ce a cuprins u fabrica de prelucrare a carnii ce are sediul in Toploveni. Din primele informatii, se pare ca un aparat de prajiot a luat foc, in interior…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri, la o anexa pentru depozitarea lemnelor, situata in localitatea Teremia Mare. ”La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autosanitara SMURD, un ofițeri si noua subofițeri din cadrul Subunitatii de pompieri Sannicolau…

- Lacat pe o cunoscuta fabrica din vestul tarii. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizati. Informatia este confirmata atat de cultivatori, cat si de surse din interiorul companiei. Decizia de inchidere a Fabricii de Zahar „Diamant” din Oradea, care are acum 214 angajati, va fi anuntata salariatilor…

- Incendiu de proportii la o fabrica de alcool din Camerun. Mai multe case si o scoala din apropiere au fost avariate, dar, din fericire, nimeni nu a fost ranit.Fara adapost au ramas mai multe familii, iar acum asteapta ajutor de la autoritati.