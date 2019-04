Stiri pe aceeasi tema

- Alarma s-a dat azi-dimineața, in jurul orei 07:00, la pavilionul administrativ al unei firme de prelucrare a lemnului din Nehoiu. Pompierii veniți de la Marunțișu și de la fabrica Nikmob au reușit sa limiteze proporțiile pagubelor. Din fericirea, intervenția prompta a pompierilor a facut ca incendiul…

- Pompierii miltari din cadrul ISU Maramureș au intervenit la 4 situații de urgența in intervaulul 15.03-.17.03.2019. Vineri, 15.03., pompierii vișeuani au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un coș de fum. In urma incendiului a ars doar funinginea din coșul de evacuare al fumului.…

- Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata la km 327 de pe autostrada A1, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Fumul degajat poate afecta siguranța circulației din cauza ca focul s-a extins pana aproape de…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru stingerea a opt incendii care au afectat peste 2.500 de hectare, din care opt de padure, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu. "Cauza probabila a producerii incendiilor…

- INTERVENTII…Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al judetului Vaslui au intervenit in ultimele zile, la 46 de misiuni. Dintre acestea, 40 au fost misiuni ale echipajelor de prim ajutor calificat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. De asemenea,…

- Pompierii tulceni au intervenit, luni seara, pentru stingerea unui incendiu care a afectat aproximativ 20 de hectare de vegetatie intre localitatile Somova si Parches, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, scrie Mediafax. "Cauza…

- In 2018, pompierii bistrițeni au intervenit in aproape 12.000 de situații de urgența, cele mai multe fiind cazuri medicale. Bunurile protejate anul trecut de pompieri sunt in valoare de 32 de milioane lei. „Pe parcursul anului 2018, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- In intervalul 12.01.-14.01.2019, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Sambata, 12.01., pompierii baimareni au intervenit, alaturi de SVSU Șișești, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o bucatarie de vara din Șișești. Flacarile au distrus circa 20 de metri patrați din…