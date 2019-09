Incendiu provocat de o trotinetă electrică la Munchen. 10 persoane intoxicate Trotineta era la etajul doi al cladirii de noua etaje atunci cand a luat foc, potrivit politei germane. Incendiul s-a raspandit rapid, dar a fost stins in aproximativ o jumatate de ora. Conform pompierilor, circa 90 de locatari au reusit sa paraseasca singuri cladirea, insa zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pentru ca prezentau semne de intoxicatie provocata de inhalarea de gaze. Acest incident se adauga unei liste de evenimente in care au fost implicate recent in Germania trotinetele electrice, un element nou tot mai prezent in peisajul urban si care in aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

