- Pompierii prahoveni au intervenit, joi dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe platforma fostei rafinarii Astra, unde se fac lucrari pentru dezafectarea acesteia, nefiind înregistrate victime în urma evenimentului.

- Pompierii ISU Prahova au intervenit, in aceasta dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe platforma fostei rafinarii Astra, unde se fac lucrari pentru dezafectarea acesteia, nefiind inregistrate victime in urma evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiesti, unde flacarile au cuprins un rezervor dezafectat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit ISU Prahova, focul s-a manifestat la un rezervor dezafectat in care se aflau reziduuri petroliere de pacura. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje de Pompieri si o Ambulanta SMURD, incendiul manifestandu-se pe o suprafata de aproximativ 100mp, scrie phonline.ro. Focul a…

- Focul a facut pagube importante luni dimineața intr-o gospodarie din comuna Panaci.Flacarile au fost observate in jurul orei 09.35, cand o persoana a dat alarma la 112. La fața locului au ajuns pompierii Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, cu doua autospeciale cu apa și spuma, și o ambulanța ...

- Pompierii de la detașamentul din Dej au intervenit la miezul nopții de luni spre marți in localitatea Bunești din comuna Mintiu Gherlii, unde s-a anunțat un incendiu. Focul s-ar fi declanșat la un sistem de incalzire al unor sere private, aflate aproape de șoseaua spre Gherla, la intrarea in sat. Un…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la o piata agroalimentata din orasul Arad, pompierii reusind sa stinga flacarile dupa aproximativ doua ore. Oamenii au reusit sa se autoevacueze, astfel ca nu au fost inregistrate victime, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un apel la 112 a anunțat miercuri seara un incendiu produs la o locuința din localitatea Ghirolt, in comuna Aluniș. Echipaje de intervenție ale pompierilor de la Detașamentul din Dej s-au indreptat spre locul evenimentului. Focul a cuprins o casa si a distrus-o aproape in totalitate. Oamenii au povestit…

- Un autocar ce se îndrepta spre Câmpia Turzii a fost complet cuprins de flacari. Din fericire nu s-a înregistrat nici o victima. Focul a fost stins prin intervenția rapida a pompierilor. „Incendiu la un autocar, compartimentul motor, fara victime, la urcare în…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV.Citeste si: Incendiu VIOLENT, in Capitala: Mobilizare MASIVA a pompierilor, dupa ce…

- Nu mai putin de 17 persoane au fost evacuate, joi seara, din incinta Palatului Dicasterial unde a izbucnit un incendiu. Focul a pornit dintr-un birou al institutiei, pompierii intervenind ... The post Incendiu la Palatul Dicasterial appeared first on Renasterea banateana .

- Daniel Florea, fost campion al țarii cu Astra, incearca, in acest sezon, sa iși aduca aportul la promovarea Chindiei Targoviște in primul eșalon competițional. Targovișteanul arata o generozitate de suflet in afara terenului de joc odata cu implicarea sa deosebita intr-un proiect umanitar la Ploiești.…

- Marcel Marin Aflata in lupta pentru evitarea retrogradarii, colega de serie a gazarilor din C3, Flacara Moreni, s-a orientat, in iarna, asupra mai multor jucatori prahoveni care sa puna umarul la indeplinirea obiectivului, in a doua parte a sezonului. Printre cei care au ajuns sub comanda ex-petrolistul…

- Doua persoane din orasul prahovean Urlati au murit, miercuri dimineata, dupa ce locuinta acestora a fost cuprinsa de un incendiu provocat de tigari pe care victimele le-ar fi uitat aprinse. Potrivit...

- Un incendiu a cuprins un apartament situate in Ploiesti, pe Aleea Ciucului. Din primele informatii un copil este blocat in apartament. Potrivit ISU Prahova la fata locului intervin doupa autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj de Descarcerare si o ambulanta SMURD. Victima este o fata de…

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta noapte pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua autoturisme din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, la fata locului s a intervenit cu o…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa amiaza pe strada Izvoare din Ploiești. Potrivit ISU Prahova, de la acoperișul unei anexe gospodarești, respectiv 40 mp, focul s-a propagat la acoperișul unei locuințe.Un barbat de 67 ani a suferit arsuri de grad II și II pe 7% din suprafața corporala.

- In momentul in care a aprins un chibrit s-a produs o explozie. Cei doi copii se aflau pe pat si au suferit arsuri dupa ce hainele le-au luat foc. Micutii au fost transportati de urgenta la spital, iar medicii spun ca starea lor este stabila, caile respiratorii nefiind afectate. Tatal a reusit sa…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu putin timp in Ploiesti, pe strada Malu Rosu. Potrivit ISU Prahova, focul se manifesta intre blocuri, probabil fiind vorba despre deseuri cuprinse de flacari. La fata locului s-au deplasat un echipaj de pompieri, o Ambulanta SMURD si un echipaj de la…

- Cuplul din Canada poate incepe acum sa-și reconstruiasca viața dupa ce au aflat ca sunt marii caștigatori ai Loteriei Atlanticului. Bill Pendergast și soția lui au caștigat un milion de dolari in aceasta luna, la aproape doi ani dupa ce casacu toate bunurile lor au fost distruse intr-un incendiu. …

- Un incendiu izbucnit duminica la pranz in municipiul Campulung Moldovenesc a distrus un autoturism si doua garaje. Focul a fost anuntat in jurul orei 13.00, la fata locului ajungand angajatii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, care au fost nevoiti sa intervina cu doua autospeciale ...

- Pompierii maramureșeni au lichidat 3 incendii in intervalul 10.02.-11.02.2018. Sambata, 10.02., pompierii baimareni au lichidat, impreuna cu pompierii voluntari din Recea, un incendiu izbucnit la podul unei locuințe. Focul a mistuit acoperișul casei in proporție de 80 % . De asemenea au mai fost distruse…

- Pompierii au intervenit in numar mare si au facut eforturi considerabile pentru a limita efectele unui incendiu izbucnit la Medgidia, vineri dimineata. Focul a cuprins initial o locuinta, dar apoi s-a extins rapid, din cauza vantului, flacarile ajungand sa cuprinda nu mai putin de 10 constructii aflate…

- Incendiu cu final tragic la o locuința din comuna Vatra Moldoviței. Un batran a fost gasit carbonizat in interiorul unei camere, in urma unui incendiu izbucnit de la un scurtcircuit al instalației electrice improvizate.Focul a fost anunțat joi la pranz, in jurul orei 13.00, iar la fața locului au ...

- Vineri, 9 februarie a.c., aproximativ 40 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile "Matei Basarab" Ploiesti vor asigura masurile de ordine publica la meciul de fotbal dintre echipele F.C.ASTRA GIURGIU - F.C.GAZ METAN MEDIAS Meciul se va disputa incepand cu ora 20:45 pe stadionul municipal "Marin Anastasovici…

- Un incendiu, starnit intentionat, din primele informații, a ars ieri mai multe hectare de vegetatie. Incidentul a avut loc pe un teren de la marginea DN 58, care leaga Resita de Caransebes, potrivit infocs.ro. Din cauza vantului puternic, pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de doua ore. Urgenta…

- Un incendiu a izbucnit la o statie ITP din Sinaia, aflata pe Calea Brasovului, pe Centura. Potrivit ISU Prahova, au ars doua masini aflate intr-o anexa. Cele doua autoturisme erau dezmembrate. Focul a cuprins o suprafata de aproxiamtiv 80 de mp, traficul spre Brasov fiind deviat prin centrul…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca au intervenit, sambata seara, in jurul orei 21.30, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din orașul Solca. La sosirea echipajelor, ardeau doua anexe gospodarești și exista pericolul de propagare la un gater. Focul a…

- Un puternic incendiu de vegetație uscata a izbucnit luni seara la Mogoșani, comuna Scoarța, județul Gorj. Focul a ajuns la 30 de metri de casele oamenilor, semnaleaza un șofer care a trecut prin zona. foto facebook...

- Incendiu intr-un mall din Ploiești in acest weekend. Focul a izbucnit intr-o cafenea, din cauza unor cabluri electrice. Oamenii au fost evacuați de urgența. Imediat s-a declanșat alarma, iar oamenii au ieșit de urgența din mall, potrivit Observator.tv. Potrivit martorilor, la un moment dat a inceput…

- 37 de oameni au murit intr-un incendiu de la un spital din Coreea de Sud. Peste 70 de oameni sunt raniți. Focul ar fi inceput in secția de urgența din spitalul Sejong, din sud-estul orașului Miryang.

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureșeni au lichidat trei incendii. Ieri, 16.01, pompierii Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au lichidat un incendiu in localitatea Baița, unde acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Focul a mistuit diverse materiale textile și circa…

- Acoperișul unei saune din satul Ratuș, raionul Criuleni a fost cuprins de flacari. Focul a izbucnit intr-o anexa a locuinței in care era construita baia.Pompierii au reușit sa stinga flacarile inainte ca acestea sa se extinda.

- UPDATE 12:38 S-a produs o explozie, urmata de un incendiu, la magistrala de transport gaze de la Hurezani. Focul s-a extins și la sediul administrativ al companiei de gaze naturale. Au mai fost afectate cateva mașini din apropiere. Nicio persoana ...

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator din localitatea Aliceștii Rahtivani, județulPrahova. Focul s-a extins pe o suprafața de o mie de metri patrați și exista riscul producerii unei explozii.

- Pompierii din Prahova intervin, sambata seara, in comuna Targsorul Vechi, unde un abator a fost cuprins de flacari. Focul se manifesta generalizat, pe o suprafata de 1.000 de metri patrati, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Incendiu in capitala. Un restaurant din sectorul Rașcani al capitalei, de pe strada Kiev, a fost cuprins de flacari. Este vorba despre un restaurant caucazian. La moment, cu focul lupta patru autospeciale.

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina joi seara la un incendiu, in municipiu. Focul a izbucnit la un autoturism aflat in parcarea din spatele Primariei municipiului Zalau. Cauza probabila de incendiu a fost de natura electrica (scurtcircuit de la motorul electric al aerotermei).…

- O hala din judetul Prahova in care sunt depozitate recipiente cu vopsele si diluanti a luat foc marti dupa-amiaza. Mai multe echipaje ale ISU Prahova intervin de urgenta pentru ca focul sa nu se extinda. Depozitul se afla in imediata apropiere a DN1 intre Ploiesti si Campina.

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti seara, la o fabrica de prelucrare a carnii, in Topoloveni, judetul Arges, flacarile cuprinzand initial un aparat de prajit, dupa care s-au extins la doua hale, transmite corespondentul Mediafax.

- Sediul Primariei Eșelnița, o comuna din Clisura Dunarii, risca sa arda in totalitate sambata dupa-amiaza, daca pompierii nu ar fi intervenit prompt la fața locului. Focul a izbucnit sambata, 6 ianuarie, intr-un birou din sediul Primariei Eșelnița-Mehedinți. La fața locului a intervenit Garda de Pompieri…

- Aparatura electrica si copii ale unor documente au ars, sambata, intr-un incendiu care a izbucnit la Primaria Eselnita, din judetul Mehedinti. Focul a fost localizat si nu au existat victime, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii maramureseni au lichidat trei incendii in ultimele 24 de ore, din care doua s-au manifestat la cosurile de fum. Primul incendiu lichidat a fost in Viseu de Sus. Flacarile au distrus circa 15 metri patrati de acoperis din lemn, o centrala termica, 5 metri patrati de izolatie din polistiren…

- ACS Poli Timișoara, cea mai grabita. Lotul polist s-a reunit pe 4 ianuarie, in complexul ”Dan Paltinișanu”. Cand se reunesc formațiile din Liga I. Doi jucatori au fost invoiți, Gabriel Canu și Alexandru Ciucur, in timp ce la antrenamente se afla Sebastian Velcota, atacant imprumutat la CSM Școlar Reșița.…

- Incendiu pe strada Atelierelor din Constanta. Focul a coprins un atelier de fabricat articole tehnice din cauciuc. Din fericire, nu au existat victime. Your browser does not support the video tag. ...

- Un nou incendiu puternic a izbucnit la New York in Bronx. Focul a cuprins tot un bloc de locuințe și a fpcut deja 12 victime. Focul a izbucnit inițial la plarterul claridii dar s-a intins rapid la...

- Un puternic incendiu a distrus locuința unei familii din comuna Vama. Focul a izbucnit duminica dimineața, in jurul orei 07.00, fiind anunțat printr-un apel la 112. La faia locului au ajuns militarii Detașamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar ...

- Mai multe documente, calculatoare și imprimante au ars, joi seara, intr-un incendiu izbucnit in jurul orei 19.30 in sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor aflat pe strada Maramures, din Ploiesti.

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic_1966.html">trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani."Este un abuz. O suparare mare a procurorului de la Ploiești, pentru ca nu am vrut…